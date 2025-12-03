All Her Fault, il cast della serie tv su Sky. FOTO

2/7 ©Webphoto

Reduce dal ruolo di Shiv Roy in Succession, che le è valso un Emmy, Sarah Snook interpreta Marissa. Wealth-manager self-made, Marissa ha costruito la sua carriera partendo da zero, e incarna un modello impossibile di maternità: brillante sul lavoro, madre devota del piccolo Milo, è determinata ad avere successo in ogni ambito della sua vita.

12 serie tv da vedere a dicembre, da Amadeus al finale di Stranger Things