All Her Fault, trama e cast della serie tv su Sky

Sarah Snook (Succession) torna protagonista nei panni di una madre accusata della scomparsa del figlio. Con Dakota Fanning, Jake Lacy, Abby Elliot, Sophia Lillis e Michael Peña. Dal romanzo bestseller di Andrea Mara. Disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche on demand, dal 23 novembre

Nel suo attesissimo primo ruolo televisivo dopo la straordinaria interpretazione nella serie di enorme successo Succession, la vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Award Sarah Snook torna sul piccolo schermo da protagonista assoluta e produttrice esecutiva di All Her Fault, la nuova serie thriller disponibile dal 23 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Un nuovo ruolo per Sarah Snook

Snook interpreta Marissa Irvine, una donna che sembra avere tutto: ha costruito un'attività di successo e vive in una bella casa con la sua famiglia perfetta. Ma dopo la scomparsa di Milo, la gente è pronta a puntare il dito contro di lei per aver permesso che ciò accadesse. In una comunità piena di segreti, chi è davvero il colpevole? C’è almeno qualcuno innocente?

Il resto del cast

In otto episodi da un’ora (due a settimana tutte le domeniche fino al 14 dicembre su Sky Atlantic), la serie vede tra i co-protagonisti Dakota Fanning (The WatcherRipley) nei panni di Jenny, una delle mamme della nuova scuola di Milo, e Jake Lacy (The White Lotus) in quelli di Peter, uomo di successo e marito di Marissa. Accanto ai protagonisti, Abby Elliot (The Bear) è Lia, la schietta sorella di Peter, Sophia Lillis (Sharp Objects, It) è Carrie la tata di Jenny e la principale sopettata nel caso, mentre Michael Peña (Jack Rayn, Ant-man) è l’esperto Detective MCConville, a capo delle indagini.

Dal bestseller di Andrea Mara

La serie adatta l’omonimo romanzo dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, bestseller nel Regno Unito e ancora inedito in Italia, che ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di tenere il lettore con il fiato sospeso, mescolando tensione, colpi di scena e profondi risvolti emotivi.

Prodotta da Carnival (The Day of the Jackal, Downton Abbey), ALL HER FAULT vede dietro le quinte un team tutto al femminile: la scrittrice Andrea Mara, la creatrice Megan Gallagher (Wolf, Suspicion), la regista Minkie Spiro (Il problema dei 3 corpi, Downton Abbey) e la stessa Sarah Snook alla produzione.

SINOSSI

Marissa Irvine va a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della sua nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che lei conosce. Non è la tata. Non ha Milo con sé. In quel momento Marissa inizia a realizzare che suo figlio è scomparso. All Her Fault è un thriller psicologico mozzafiato che porta alla luce i segreti più profondi di una comunità, svelando strati di inganni e tradimenti nascosti dietro vite all’apparenza perfette.

CREDITS

La serie è scritta e creata da Megan Gallagher, produttrice esecutiva insieme a Nigel Marchant, Gareth Neame e Joanna Strevens per Carnival Films, insieme a Sarah Snook, Minkie Spiro, Christine Sacani e Jennifer Gabler Rawlings. Gli episodi 1-4 sono diretti da Minkie Spiro, mentre gli episodi 5-8 portano la firma di Kate Dennis. La produzione è curata da Terry Gould.

