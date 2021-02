The Mother, Jennifer Lopez protagonista del film Netflix

La popstar sarà la protagonista di “Marry Me”, in uscita il 14 maggio 2021. I co-protagonisti saranno Maluma e Owen Wilson Condividi:

Un nuovo intrigante progetto per Jennifer Lopez, che sarà attrice protagonista e produttrice di “The Mother”, pellicola che giungerà su Netflix, stando a quanto annunciato da Deadline. Nel film la popstar e attrice interpreterà il ruolo di una letale assassina. Anni prima ha dovuto rinunciare a sua figlia, alla quale non avrebbe potuto garantire una vita normale o serena. Si ritrova però in fuga da uomini molto pericolosi e così piomba nella vita della giovane, nel tentativo di salvarla da un destino crudele. Stando a quanto trapelato, le atmosfere potrebbero richiamare in parte quelle di “Léon” di Luc Besson, adorate da pubblico e critica.

Ad oggi Netflix sarebbe in trattativa con Niki Caro per la regia del film. Un progetto a dir poco intrigante dopo il live action di "Mulan" per la Disney. Tutto pare pronto sotto l'aspetto della produzione e la sceneggiatura è già stata completata. Quest'ultima porta la firma di Misha Green, ideatrice di "Lovecraft Country".

Mesi fa è stato annunciato un altro progetto destinato a essere pubblicato su Netflix. Il titolo è "The Chiper". Sarà l'adattamento dell'omonimo romanzo di Isabella Maldonado. Anche in questo caso Jennifer Lopez avrà un doppio ruolo: protagonista e produttrice. Vestirà i panni dell'agente dell'FBI Nina Guerrero, coinvolta nel delicato caso della caccia a un serial killer. Questi si diverte a pubblicare online una serie di codici e indovinelli particolarmente complessi. Sono tutti relativi, ovviamente, a degli efferati omicidi commessi. Il suo scopo è quello di attirarla nella sua pericolosa rete e giocare fino alla morte. I prossimi progetti di J-Lo Svariati i progetti in lavorazione per Jennifer Lopez. Uno di questi è "The Godmother", per il quale la regista Reed Morano è in trattativa. Il suo è un nome ben noto, avendo diretto i primi tre episodi di "The Handmaid's Tale", vincendo un Emmy e un Directors Guild Award. J-Lo interpreterà la signora della droga colombiana Griselda Blanco, nota come la madrina. La pellicola dovrebbe seguire la sua vita. Un'esistenza dannata che l'ha vista, nel suo mondo, cimentarsi in delicate sfide con gli uomini che dominano il mercato nero della droga. Da un'infanzia povera a un patrimonio da più di 2 miliardi di dollari. Divenuta potentissima grazie al suo ingegno e morta assassinata nel 2012.