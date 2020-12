The Cipher, Jennifer Lopez sarà la protagonista del film

Dal successo sul palco dell’Halftime Show della cinquantaquattresima edizione del Super Bowl in coppia con Shakira (FOTO) all’annuncio della pellicola Marry Me passando per l’uscita del nuovo singolo In The Morning.

Il 2020 ha visto la voce di Get Right (FOTO) come una delle grandi protagoniste assolute, tra i riconoscimenti anche una prestigiosa nomination alla settantasettesima edizione dei Golden Globe nella categoria Miglior attrice non protagonista grazie al ruolo di Ramona Vega all’interno del film Le ragazze di Wall Street - Business Is Business, successo al botteghino internazionale grazie a un incasso di oltre centocinquanta milioni di dollari.