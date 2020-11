Jennifer Lopez, annunciato il nuovo singolo In the morning

La voce di Love Don’t Cost A Thing si prepara per un altro grande successo, In The morning vedrà la luce venerdì 27 novembre

Jennifer Lopez è pronta per il lancio del nuovo brano. Poche ore fa la cantante, ballerina, modella, attrice e imprenditrice ha annunciato l’uscita di In The Morning rivelandone anche la cover sul suo profilo Instagram che conta più di centotrentatré milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici, backstage, studi di registrazione e momenti di relax in famiglia.

Jennifer Lopez: la cover e la data di uscita Un astro di portata mondiale che ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo. La voce di Get Right è una delle artiste di maggior successo di sempre grazie a singoli e album in grado di riscrivere la storia del pop. Poche ore fa Jennifer Lopez (FOTO) ha annunciato la distribuzione del nuovo brano In The Morning, in uscita venerdì 27 novembre. Parallelamente, la cantante ha svelato anche la cover del brano mostrando il suo fisico statuario che l'ha resa una delle star più affascinanti dello showbiz. Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento più di sei milioni di follower.