Maluma, nuovo look per il cantante

Dall’arrivo sul grande schermo al fianco di Jennifer Lopez ( FOTO ) e Owen Wilson al recente successo di Hawái Remix in duetto con The Weeknd , e grande protagonista dell’atteso Halftime Show del Super Bowl 2021 , negli ultimi mesi la voce di Felices los 4 ha inanellato un successo dietro l’altro aumentando sempre di più la sua popolarità internazionale.

Maluma: le foto da oltre un milione e mezzo di like

Ora Maluma, classe 1994, è tornato al centro dei media per il nuovo look, destinato a diventare una tendenza in tutto il mondo, infatti nel corso degli anni l’artista si è imposto come uno dei volti più seguiti e amati dal pubblico lanciando trend e stili.

Il nuovo look è stato mostrato da Maluma attraverso una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram che conta più di cinquantacinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, studi di registrazione, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax.

Maluma ha deciso di dare un taglio con il passato optando per un colore di capelli davvero originale, ovvero una sfumatura dalle tonalità verde acqua. Lo stile ha immediatamente raccolto numerosi consensi tanto da contare al momento più di un milione e mezzo di like, simbolo del grande apprezzamento da parte del pubblico.