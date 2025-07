Arriva la nuova serie dal creatore di Breaking Bad Vince Gilligan

A tre anni dalla messa in onda dell' episodio finale di Better Call Saul, la serie di successo distribuita su Netflix co-creata da Peter Gould e Vince Gilligan, quest'ultimo, la mente da cui è nato Breaking Bad, si è rimesso in gioco con un nuovo prodotto seriale, presto disponibile su Apple TV+ . Il nuovo show ideato da Gilligan non ha ancora un nome ma è già un prodotto molto discusso, specie dagli appassionati dei titoli di successo nati dalla mente dello statunitense. Ciò che sappiamo è che si tratterà di un una storia fantascientifica in stile thriller e che la prima immagine teaser è piuttosto enigmatica: una faccia sorridente disegnata con un cotton fioc su una sostanza contenuta in una capsula di vetro da laboratorio. Fin troppo inquietante.

Nella nuova serie Gilligan ritrova Rhea Seehorn

Se l'intenzione di Apple TV+ era quella di incuriosirci rispetto alla nuova serie firmata da Vince Gilligan, la missione può dirsi perfettamente riuscita.

L'immagine che anticipa l'arrivo della sua nuova serie per Apple TV+, diffusa via X dall'account ufficiale della piattaforma, racconta così poco da indurci a volerne sapere subito di più.

In attesa del primo teaser trailer di questo nuovo prodotto il cui titolo non è stato ancora rivelato (che dovrebbe arrivare online a brevissimo stando al conto alla rovescia attivo su YouTube, canale ufficiale di Apple TV), sono già molte le ipotesi sul senso dell'immagine e della frase che l'accompagna:"Happiness is contagious", letteralmente, "La felicità è contagiosa".

Lo slogan è stato ripreso da Rhea Seehorn, l'attrice che è stata interprete dell'avvocato Kim Wexler in Better Call Saul.

Lei ci sarà nel nuovo progetto, per questo ha rilanciato il teaser sul suo profilo Instagram ufficiale. L'altro legame della nuova serie con l'universo di Breaking Bad e il suo spin-off è l'ambientazione. Si torna nel New Mexico, ad Albuquerque, città entrata nel cuore del pubblico delle serie televisive proprio grazie allo show con Bryan Cranston ed Aaron Paul.

Per il resto, sembra proprio che lo scenario criminale sarà escluso dal nuovo titolo ma, visti gli elementi a disposizione, chi può dirlo. Lo show esplorerà la condizione umana e dunque anche la felicità a cui si accenna. Visti i precedenti creativi dell'autore, possiamo aspettarci di tutto.