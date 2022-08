Better Call Saul, oggi l'episodio finale del prequel di Breaking Bad

Better Call Saul, Saul Gone

L'ultima puntata di Better Call Saul si intitola Saul Gone, ed è stata diretta da Peter Gould, sceneggiata da Vince Gilligan e dura circa un'ora e nove minuti. In questo atteso finale tutti i nodi verranno al pettine e sia Jimmy McGill che Saul Goodman faranno i conti con tutti i loro demoni. La puntata finale rappresenterà anche una conclusione definitiva di Breaking Bad. Lo sceneggiatore ha parlato dell’epilogo della serie al Summer Tour della Television Critics Association, specificando di essere molto soddisfatto di questa conclusione. “Abbiamo grandi speranze su come i critici televisivi accoglieranno l’episodio. Se non vinciamo il Premio Nobel per questo, sarò molto deluso – ha scherzato Gilligan – È frutto di molte mani sudate e di molte notti insonni. Perché noi non ci accontentiamo, ma soprattutto perché chi volevamo soddisfare, innanzitutto, eravamo proprio noi”. Lo sceneggiatore si è detto contento e orgoglioso del finale, e spera che anche i fan possano apprezzarlo. Il regista della serie, Peter Gould, ha grandi aspettative per questo ultimo episodio. “È molto spaventoso. E sì, voglio dire, penso che quando mi viene chiesto 'a chi piacerà la puntata?' la mia risposta sia… lo sappiamo. Penso che noi che abbiamo realizzato la serie siamo molto felici di come si concluderà”, ha dichiarato, sottolineando quanto la serie sia rimasta sempre fedele a se stessa.