Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone al fianco di DiCaprio

Lily Gladstone: il suo ruolo nel film

L’attrice americana, classe 1986, avrà il compito di rivestire i panni di Mollie Burkhart, ovvero moglie di Ernest Burkhart, interpretato dal protagonista di Revenant - Redivivo e nipote del potente allevatore locale, il cui volto sarà dato dall'iconico Robert De Niro.

Martin Scorsese dirigerà quindi la nuova pellicola con un cast formato da alcune delle stelle più amate della settima arte; il regista ricoprirà anche il ruolo di produttore, al suo fianco Eric Roth per la sceneggiatura.

Le riprese del film dovrebbero prende avvio nelle prossime settimane, dopo i rallentamenti subiti a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - LA MAPPA - GLI AGGIORNAMENTI) che ha comportato una serie di modifiche ai piani di produzione.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.