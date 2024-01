6/19 ©Getty

Barbie ha trionfato anche per la Migliore canzone originale grazie al brano What Was I Made For? di Billie Eilish e suo fratello Finneas. In lizza per la vittoria anche altri due brani del film, ovvero Dance the Night di Dua Lipa e I’m Just Ken di Ryan Gosling

Golden Globe 2024, Io Capitano di Garrone candidato come miglior film non in inglese