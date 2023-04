Beef - Lo Scontro, 5 cose da sapere sulla serie tv Netflix

Un incidente in auto può rivelarsi l’occasione perfetta per scatenare una rabbia accumulata negli anni

Grandi aspettative sulla nuova serie Netflix Beef – Lo Scontro, firmata dallo showrunner Lee Sung Jin , che è riuscito a realizzare una produzione che combina alla perfezione elementi comici e drammatici. Una miniserie di 10 episodi , in cui un semplice litigio per strada diventa l’occasione per scatenare una rabbia repressa da anni. Un sentimento che i protagonisti Amy Lau (Ali Wong) e Danny Cho (Steven Yeun) hanno accumulato nel tempo, cercando di sopravvivere alle loro crisi esistenziali.

Cinque cose da sapere sulla serie

Un cast eccezionale

Beef – Lo Scontro non ha soltanto una sceneggiatura incredibile, ma vanta anche un cast eccezionale. Ali Wong, già nota per gli stand-up comici di Don Wong, Hard Knock Wife e Baby Cobra, mostra nella serie un lato più serio delle sue doti di attrice, vestendo i panni di Amy, un'imprenditrice insoddisfatta alla disperata ricerca di una pausa. Al suo fianco, invece, Steven Yeun – già noto per i suoi ruoli in Minari e The Walking Dead - mette in mostra il suo talento comico finora inesplorato.

Uno showrunner nominato agli Emmy

La carriera di Lee Sung Jin non ha certo segreti. Co-produttore esecutivo e sceneggiatore di serie come Dave, Tuca & Bertie e Girlboss, Jin ha contribuito anche alla scrittura di importanti serie comiche come Silicon Valley e 2 Broke Girls. Beef è l’ultima produzione in cui lo scrittore coreano combina dialoghi avvincenti e trame stravaganti in uno spettacolo davvero memorabile. Non a caso, Jin è stato recentemente annunciato come sceneggiatore dell'imminente Thunderbolts della Marvel.

Una trama ispirata alla raltà

L’intera serie, come si deduce dal nome, ha origine da un’incidente stradale in cui rimangono coinvolti i due protagonisti. Secondo quanto riportato da Lee Sung Jin, Beef è vagamente basato su un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Analogamente allo spettacolo, infatti, vi sarebbe rimasto coinvolto un SUV bianco.

Uno sguardo sulla società americana

Per come è strutturata, Beef – Lo Scontro regala agli spettatori un perfetto spaccato della società americana, composta da tantissime piccole comunità che hanno mantenuto pressochè intatte le proprie usanze e tradizioni, nonostante vivano in un contesto ampio come quello degli Stati Uniti.

Il costrutto geometrico della trama

Una storia perfettamente costruita: ecco qual è il segreto della produzione di Jin, che è riuscito a costruire una trama caratterizzata da un movimento geometrico studiato nei minimi dettagli. Tutto comincia con i due protagonisti, Amy e Danny, che si incontrano, per poi proseguire su due binari paralleli, scontrarsi ferocemente, allontanarsi di nuovo e poi ricongiungersi in un finale incredibile.