Jeremy Allen White di The Bear è il nuovo testimonial di Calvin Klein

People magazine ha riportato in esclusiva la notizia che è proprio il protagonista dell’acclamato show ambientato in un ristorante a essere l’ambassador scelto dal brand americano di moda. In una serie di immagini catturate dall’obiettivo del fotografo di fama mondiale Mert Alas, vediamo l’attore mentre posa con vari slip di Calvin Klein su un tetto nella sua città natale, New York

People ha riportato in esclusiva la notizia che è Jeremy Allen White il nuovo testimonial di Calvin Klein.

Parliamo del protagonista dell’acclamato show ambientato in un ristorante: The Bear.

In una serie di immagini catturate dall’obiettivo del fotografo di fama mondiale Mert Alas, vediamo l’attore mentre posa con vari slip di Calvin Klein su un tetto nella sua città natale, New York.

La star di The Bear è qui al suo debutto assoluto nel mondo della moda. People ha pubblicato in esclusiva molte immagini del dietro le quinte dell’ultima campagna di Calvin Klein con Jeremy Allen White (molte delle quali potete vedere in fondo a questo articolo, tutte firmate dal fotografo Mert Alas).

Jeremy Allen White, 32 anni, incendia l'obiettivo con i suoi riccioli distintivi, perfettamente arruffati in ogni fotogramma, come fa notare Hedy Phillips di People.

Il magazine americano ha avuto il privilegio di dare uno sguardo esclusivo dietro le quinte del debutto di White nel mondo fashion, dove sembra che se la stia cavando davvero bene con il marchio di moda made in USA.

“Uno dei capi base che White indossa è una classica maglietta bianca, qualcosa di cui, come dice a People, non può fare a meno. Infatti, è un grande fan delle magliette bianche semplici di CK perché sono ‘fantastiche’, queste le sue parole” si legge sulla rivista statunitense.



In fondo a questo articolo potete guardare gli scatti del fotografo Mert Alas che immortalano Jeremy Allen White nella campagna di Calvin Klein.