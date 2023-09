Golden Globes 2024, inserita la categoria film campioni d’incassi

Le novità introdotte andranno a riconoscere il valore del cinema blockbuster artisticamente eccezionale. Una seconda nuova categoria premierà la Migliore performance comica, di un singolo o di un gruppo di attori, in tv. Le nomination saranno annunciate il prossimo 11 dicembre



Martedì 26 settembre i canali ufficiali dei Golden Globes hanno annunciato l'introduzione per l'edizione 2024, che si terrà il prossimo 7 gennaio, di due nuove categorie di premi che interessano sia la tv che il cinema. I due nuovi premi saranno assegnati al Miglior blockbuster ella Miglior stand-up comedy, nella formula originale e completa, “Cinematic and Box Office Achievement” e “Best Stand-Up Comedian on Television”. I candidati per entrambe le categorie, le cui nomination saranno annunciate insieme a tutte le altre il prossimo 11 dicembre, dovranno avere alcuni requisiti, ecco quali.

Il premio ai blockbuster eccellenti

I Golden Globes, riconoscimenti che precedono e spesso anticipano i verdetti dei premi Oscar, terranno conto da quest'anno in poi del valore dei titoli campioni d'incassi che, oltre ad aver conquistato le vette delle classifiche dei box office, hanno anche dimostrato di avere meriti artistici eccezionali.

Il cinema considerato popolare, dunque, si prende la sua rivincita attraverso i circuiti dei premi più prestigiosi del settore, un cambio di passo che risponde alle polemiche della stagione 2018 che vide bocciata l'introduzione di un premio simile nell'ambito degli Academy Award.

La contesa, al tempo, riguardò proprio la categorizzazione del cinema popolare premiato poiché sembrava sottolineare quanto non fossero popolari, invece, i film nominati nelle altre categorie. Il premio assegnato avrebbe, inoltre, dato ulteriore risonanza a titoli già molto visti.

I Globes, oggi, superano questi ostacoli dando i giusti meriti ai film più apprezzati dal pubblico, ovvero, quelli che al botteghino Usa hanno guadagnato almeno cento milioni di dollari, raggiungendo quota centocinquantamila nel resto del mondo, un risultato cui vanno sommate le visualizzazioni in streaming degli stessi titoli riconosciute da fonti autorevoli e inconfutabili. I film candidati in questa categoria (otto in tutto) potranno concorrere anche per altri Globi.

Helen Hoehne, presidente dei Golden Globes, ha dichiarato che questo premio va oltre i semplici meriti economici perché riconosce il valore di opere eccezionali anche sotto vari profili, non ultimo quello dell'innovazione. approfondimento Golden Globe 2023, dove vedere i film premiati

La Migliore stand-up comedy Anche i comici, sempre tenuti in grande considerazione dai Golden Globes, avranno più attenzione grazie all'istituzione del premio per la Miglior stand-up comedy, un riconoscimento a cui possono ambire singoli o collettivi di artisti che hanno debuttato nella tv Usa con performance della durata non inferiore ai trenta minuti. Esclusi dalle candidature, miniserie, serie tv, serie antologiche e film per la tv. In nomination andranno sei candidati in tutto.





