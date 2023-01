Golden Globe 2023, dove vedere i film premiati

5/12 ©IPA/Fotogramma

Michelle Yeoh ha ricevuto il globo d'oro per la sua interpretazione Everything Everywhere All at Once, premiata nella categoria Miglior attrice in un film comico o musical. Premiato anche Ke Huy Quan, come Miglior attore non protagonista. Il film tornerà nei cinema dal 2 febbraio

