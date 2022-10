2/13 ©IPA/Fotogramma

Tár (stilizzato in maiuscolo TÁR) è il primo film di Todd Field dall'uscita di Little Children nel 2006. Il regista ha quindi aspettato oltre 15 anni per tornare dietro la macchina da presa. Field, che di questa pellicola è anche sceneggiatore e produttore, ha affermato di aver scritto la sceneggiatura appositamente per Blanchett e che se lei avesse detto di no, "il film non avrebbe mai visto la luce"

