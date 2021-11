Come riportato da Deadline, Cate Blanchett ha dichiarato: “È una gemma a lungo dimenticata che entusiasmerà una nuova generazione nello stesso modo strano e magnifico in cui la serie originale ha parlato a noi”

È il 1968 quando la serie con protagonisti Stuart Damon , Alexandra Bastedo e William Gaunt debutta sul piccolo schermo. A distanza di oltre cinquant’anni, le avventure dei tre agenti delle Nazioni Unite stanno per tornare.

Una volta fatto ritorno nel mondo esterno, il trio decide di utilizzare le abilità per portare legge, ordine e giustizia.

Come ricordato dal magazine , la serie racconta le avventure di tre agenti che vengono a conoscenza dell’esistenza di un’avanzata civiltà segreta che conferisce loro capacità fisiche e intellettuali migliorate.

Stando a quanto riportato da Deadline , Cate Blanchett ha dichiarato riguardo alla pellicola: “È una gemma a lungo dimenticata che entusiasmerà una nuova generazione nello stesso modo strano e magnifico in cui la serie originale ha parlato a noi. È da tempo che desideravo lavorare con Ben, regista e attore”.

In seguito l’attrice (FOTO) ha aggiunto: “Lui è uno dei registi più impegnati e versatili di oggi. Chiunque sia in grado di fare Zoolander ed Escape at Dannemora è una forza creativa che va riconosciuta”.