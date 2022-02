The New Boy, il nuovo film con protagonista Cate Blanchett

The New Boy: la trama del nuovo film con Cate Blanchett

approfondimento

La Fiera delle illusioni - Nightmare Alley, la recensione del film

Al centro di “The New Boy”, ci sarà un bambino aborigeno di 9 anni. Rimasto orfano, il piccolo giunge in piena notte in un isolato monastero, gestito dall’iconica suora ribelle Cate Blanchett. Tra traumi e imprevisti, il ragazzino capovolgerà il mondo fragile e delicato in equilibrio precario basato sulla lotta spirituale e il costo della sopravvivenza. Le riprese della pellicola inizieranno a ottobre 2022 in Australia per poi concludersi probabilmente entro la fine dell’anno. “Che gioia finalmente collaborare con Warwick, un filmmaker il cui calore, intelligenza e umanità abbiamo ammirato così a lungo. Non vediamo l'ora di essere sul set con lui e Kath Shelper per realizzare questa storia” ha dichiarato Cate Blanchett. L’attrice non sarà sola: produrrà infatti il film per la casa Dirty Films accanto alla Scarlett Pictures, di cui Kath Shelper è rappresentante e portavoce.