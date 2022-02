9/10 ©Getty

Ecco Penelope Cruz assieme a suo marito, Javier Bardem. Un po' in anticipo rispetto a San Valentino, che si festeggia oggi, l'attore ha fatto commuovere sua moglie con un discorso in cui le ha rinnovato tutto l'amore che prova per lei

