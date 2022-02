Javier Bardem, la commovente dichiarazione d'amore a Penélope Cruz

L'attore spagnolo ha vinto il premio Goya come miglior attore per la sua interpretazione in "Il capo perfetto" di Fernando León de Aranoa. Sul palco la dedica alla moglie Penelope Cruz e ai figli

approfondimento

Penelope Cruz e il marito Javier Bardem: le foto più belle

Il film 'Il capo perfetto' del regista Fernando Leon de Aranoa con protagonista Javier Bardem è il grande vincitore dell'edizione 2022 dei premi Goya, i massimi riconoscimenti concessi in ambito cinematografico in Spagna. Per Bardem, che pochi giorni fa ha ricevuto la notizia della candidatura agli Oscar per 'Being the Ricardos', si tratta del sesto Goya, il quinto come attore protagonista.