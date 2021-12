11/12

Javier Bardem è stato candidato tre volte ai Premi Oscar: come miglior attore protagonista per Prima che sia notte e Biutiful; come miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, vincendolo per quest'ultimo film. Inoltre, ha vinto un Premio BAFTA, sei Premi Goya, due Coppe Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes. Nel 2012 ha ricevuto l’onorificenza della stella sulla Hollywood Walk of Fame.