American Psycho, Matt Ross parla del remake di Luca Guadagnino

Da quando è stato annunciato il remake del film American Psycho uscito nel 2000 per la regia della regista canadese Mary Harron per trasportare sul grande schermo il romanzo tanto disturbante quanto cult di Bret Easton Ellis, c'è stata una vera e propria esplosione di commenti sia in rete sia ovunque.

Il nuovo American Psycho, come già preannunciato nell’ottobre 2024, verrà diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, come ormai è arcinoto.

Oltre alle tante considerazioni fatte dai fan di Ellis e da chi ha enormemente apprezzato l'adattamento cinematografico del suo capolavoro (con un Christian Bale in stato di grazia nei panni dello psicopatico serial killer Patrick Bateman), emergono anche le prime reazioni da parte di coloro che hanno vissuto molto da vicino il culto dell'originale, ossia alcuni membri del cast della pellicola diretta da Harron.

È il caso di Matt Ross, l’attore americano che nel film del 2000 interpretava il personaggio di Luis Carruthers, un collega di Bateman e omosessuale non dichiarato. Parlando con il magazine The Hollywood Reporter, Ross ha definito questa nuova opera «più che altro di un’impresa commerciale», nonostante la grande stima che ha detto di nutrire nei confronti di Luca Guadagnino, che ha definito senza esitazioni «un regista meraviglioso». Tuttavia non c'è alta considerazione che possa far tralasciare le proprie riserve sull'operazione, riserve che infatti l'attore non è riuscito a nascondere, parlando appunto di un’operazione commerciale (un'espressione che potrebbe essere considerata come il peggior insulto in assoluto da rivolgere a un regista…).