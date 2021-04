American Psycho, in sviluppo una serie TV

Nel prossimo futuro potrebbe iniziare anche lo sviluppo di una serie TV dedicata alla saga horror di “Saw” Condividi:

“American Psycho” è un cult del genere letterario, creato dal celebre Bret Easton Ellis. Nel 2000 è giunto al cinema un film tratto dalle pagine del libro, con protagonista un giovane Christian Bale nei panni di Patrick Bateman. Una rappresentazione divenuta a sua volta celebre, in seguito alla quale la carriera dell’interprete britannico ha spiccato il volo.

approfondimento Giornata mondiale del libro, 10 film dove il romanzo è il protagonista Tutto ciò si trasformerà in una serie TV, per la gioia dei fan. Intervistato da “Deadline”, il Presidente di Lionsgate TV, Kevin Beggs, ha spiegato come il progetto sia già in fase di sviluppo: “Abbiamo appena terminato ‘Dear White People’ ed è stata una bella esperienza. Sta per arrivare ‘Blindspotting’, mentre ‘American Psycho’ è in fase di sviluppo. Stiamo provando a capire, inoltre, cosa si potrebbe fare per la TV con il franchise di ‘Saw’”.

American Psycho, la trama approfondimento I migliori film di Christian Bale Patrick Bateman è il simbolo del suo tempo. Un uomo di successo, giovane, bello e ricco. Lavora a Wall Street e ha tutto ciò che si potrebbe desiderare. Vive a Manhattan e ha la netta sensazione di dominare il mondo. La sua quotidianità è esclusiva, caratterizzata da elementi che in tanti possono soltanto sognare. Tutto ciò, però, fa parte della facciata costruita adeguatamente per ingannare tutti gli altri. Nessuno sospetta di cosa si celi nell’ombra del suo sorriso. Frequenta i locali alla moda con i suoi amici Timothy, David, Patten e Craig, ma quando non sono insieme accade qualcos’altro. Le tenebre calano sulla città di New York e Patrick Bateman può dare libero sfogo al suo animo perverso. Toglie la maschera e si mostra per ciò che è, un torturatore omicida senza scrupoli o remore. Nel romanzo, come nel film si osserva attentamente quello che è il suo metodo, scrupolosamente studiato per tenerlo al sicuro, consentendosi di portare avanti entrambe le sue vite.

Una serie TV su Saw approfondimento Spiral - L'eredità di Saw, il trailer del film In fase di valutazione anche una serie TV su “Saw”, come spiegato. Nelle prossime settimane potrebbero giungere ulteriori informazioni in merito. È chiaro, però, come la saga stia tornando a incuriosire i fan.