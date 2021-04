Saw 10 già in cantiere: nuovo capitolo della saga horror in produzione

Non è ancora uscito il nono film della saga (Spiral: L’eredità di Saw con Chris Rock e Samuel Lee Jackson uscirà nelle sale statunitensi il 14 maggio) e già si parla del decimo. L’indiscrezione arriva dal magazine statunitense Bloody Disgusting che ha notato come nelle liste delle produzioni attive targate grande schermo compaia già Saw 10

Il magazine statunitense Bloody Disgusting ha rivelato che un nuovo film del franchise, il decimo, sarebbe in sviluppo. Nonostante la compagnia di entertainment a stelle e strisce Lionsgate voglia prima vedere come il nono film, Spiral, venga accolto dal pubblico, il successo di Saw è sempre tale da aver già chiamato a raccolta il team produttivo.

Un decimo film di Saw già in cantiere?

Il sito americano Bloody Disgusting riporta infatti che la Twisted Pictures avrebbe già incominciato lo sviluppo attivo del decimo episodio cinematografico. Le indiscrezioni si basano sui documenti pubblicati nelle liste di produzioni in attivo presenti nel database Production Weekly.

Tra quelle segnalate appunto come già attive ci sarebbe “Saw X” (come lo indica Bloody Disgusting, con il numero romano). E ciò che non è passato inosservato ai fan è che James Wan della società di produzione cinematografica e televisiva Atomic Monster è segnato come uno dei produttori del film.

Wan ha debuttato come regista nel 2004 proprio in occasione del primo film della saga di Saw quindi l’idea di ritrovarlo per il decimo “anniversario” è in qualche modo elettrizzante.



Per adesso non si sa nulla circa il plot di Saw 10 ed è presumibile che molte delle scelte dipenderanno dal successo (o meno) che registrerà Saw 9, ossia Spiral (in uscita nelle sale statunitensi il 14 maggio).