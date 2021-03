Spiral – L’eredità di Saw, cosa sappiamo

Un cambio di rotta alquanto netto in questo nuovo capitolo della saga di “Saw”, che pare voglia aprire le porte a un altro tipo di pubblico. Una trama e, in generale, una struttura che possa passare agevolmente dall’horror al thriller.

Per quanto legato in qualche modo ai precedenti capitoli, tutto lascia pensare che “Spiral” possa rivelarsi qualcosa di unico, in grado di stare in piedi da solo. Ciò vuol dire che non sarà necessario conoscere esattamente tutti gli eventi dei film precedenti per comprenderlo. Avere una visione chiara e completa della saga, però, aiuterà di certo a comprendere al meglio alcuni riferimenti che indubbiamente vi saranno.

Chris Rock è particolarmente coinvolto nel progetto. L’attore ricopre infatti ben tre ruoli. È uno degli interpreti protagonisti del film, così come uno dei produttori esecutivi e, soprattutto, l’autore del soggetto alla base della trama.

Sua l’idea di intraprendere una nuova strada rispetto al passato, provando ad avvicinarsi, per stile, a “Seven” di David Fincher, un cult del genere. Ecco la sinossi del film. Nel nuovo capitolo della saga di “Saw” si vede una menta sadica mettere in atto una forma di giustizia a dir poco contorta. Occhi puntati su Ezekiel Banks, noto come “Zeke”. Questi è un detective alquanto sfrontato, affiancato da un partner alle prime armi. Lavora all’ombra di uno stimato veterano della polizia e dovrà occuparsi di indagare su degli sconvolgenti omicidi che ricordano inquietantemente quelli dell’enigmista. Una storia che la città sperava di poter dimenticare, ma che fa parte del suo passato e, a quanto pare, del presente. Il mistero si infittisce sempre più e Zeke si ritroverà a precipitare nel gioco dell’assassino.

Ecco il cast principale del film: