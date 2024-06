Bugonia, quando esce film di Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons

Questa versione in lingua inglese è stata sviluppata da CJ ENM con Ari Aster e Lars Knudsen di Square Peg. La produzione è stata finanziata da Fremantle e da CJ ENM. I produttori sono Ed Guiney e Andrew Lowe per Element Pictures, Lanthimos, Aster e Knudsen per Square Peg, Stone per Fruit Tree e Miky Lee e Jerry Ko per CJ ENM.

Plemons e Stone nel cast del film

Jesse Plemons ha recentemente vinto il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes per Kinds of Kindness, un altro film diretto da Lanthimos (e che vede nel cast sia Stone sia Plemons, proprio come Bugonia).

Emma Stone, dal canto suo, ha recentemente vinto l'Oscar come Miglior Attrice per l'altro film diretto dal regista greco, ossia Poor Things!, pellicola che ha vinto un totale di quattro statuette alla cerimonia degli Academy Awards, inclusi quelli per trucco e acconciature, scenografia e costumi.