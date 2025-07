4 Hotel, il viaggio di Bruno Barbieri riprende il 7 settembre

Ritorna la competizione tra albergatori alla ricerca del giudizio di Bruno e del suo nuovo preziosissimo Barbieri Plus. Da questo ciclo l’esperto di hôtellerie ha un bonus inedito da assegnare alla “chicca” che lo colpisce di più tra le strutture alberghiere dell’episodio. Le destinazioni: Isola d'Elba, Trapani, L'Aquila e il Wild Abruzzo, "Riviera di Ulisse" (Latina), Bari, Colline Senesi, Parma e la Food Valley, Bergamo. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Bruno Barbieri torna a raccontare e ad arbitrare le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana che riparte con nuovi episodi inediti dal 7 settembre, ogni domenica in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera, chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. Il tutto per conquistare il titolo di miglior hotel di puntata assegnato da Bruno che, con eleganza, severità e precisione, è attento a tutto e non si lascia sfuggire alcun dettaglio, mettendo alla prova responsabili, gestori e personale alberghiero.

Da Bergamo a Trapani In questo nuovo ciclo, Bruno partirà per un viaggio per l’Italia da nord a sud che sarà affascinante e sorprendente, approdando in otto diverse tappe: l’Isola d’Elba; Trapani; L’Aquila e il Wild Abruzzo; la Riviera di Ulisse (nel Lazio, in provincia di Latina); Bari; le Colline Senesi; Parma e la food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna; e Bergamo.

Otto episodi Otto nuovi episodi – dal 7 settembre tutte le domeniche alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – in cui gli hotel in gara si contenderanno il titolo di miglior hotel secondo il meccanismo di successo dello show. Colleghi e avversari allo stesso tempo, sotto la guida e insieme al massimo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, sperimentando in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Il Barbieri Plus Ma per questi episodi arriva una novità assoluta, capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale, il Barbieri Plus: Bruno, infatti, potrà assegnare un preziosissimo bonus da 5 punti fuori categoria a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno, che sia una minuziosa cura dei dettagli o un gesto speciale per rendere ancor più indimenticabile il proprio senso di ospitalità: insomma, un riconoscimento per qualsiasi “chicca” capace di rendere unica la struttura e di conquistare così il plauso di Bruno. Un elemento in più che potrà influire sull’esito finale della gara, rendendola ancora più avvincente e imprevedibile. Oltre al nuovo bonus, Bruno esprimerà i suoi giudizi e porterà avanti le sue “campagne” prestando anche grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, gesti magari piccoli che però dimostrano grande cura e rispetto del territorio e dell’ambiente circostante.