Bruno Barbieri approda a Genova per la seconda tappa di 4 Hotel

Appuntamento domenica 15 settembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go

Il nuovo viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel continua, domenica 15 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con il secondo episodio inedito, a Genova. Un viaggio in una città affascinante e intrigante, durante il quale lo chef punta a indagare - tramite le strutture alberghiere della città - nell’anima più incantevole dei suoi “carrugi”, nella tradizione della sua storia e nel rinnovamento degli ultimi decenni.

Anche nella "Signora del mare", uno dei soprannomi del capoluogo ligure, lo Chef stellato sarà viaggiatore ma soprattutto arbitro della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – tra quattro hotel e i rispettivi albergatori, giudicando con l'eleganza che lo contraddistingue (e un pizzico di imperdibile severità) il loro stile e il loro modo di fare accoglienza, il vero biglietto da visita dell'Italia; gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore, come sempre prestando grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. In questa seconda tappa – domenica 15 settembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – gli hotel e gli albergatori in gara sono: Hotel Astoria con Ruggero, Il Giardino di Albaro con Raffaella, La Superba con Stefano e Rex Hotel Residence con Maria Chiara.

GLI HOTEL DI GENOVA CHE SI SFIDANO Ruggero il direttore dell’hotel Astoria, un palazzo del 1870 vicino alla stazione di Brignole nonché uno degli alberghi più antichi di Genova, nato per accogliere la borghesia dell’epoca in viaggio. Ruggero, di origini siciliane, ha sempre avuto la passione per il mondo dell’hôtellerie ed oggi, divenuto direttore, è innamoratissimo della struttura che dirige e ne parla con grande ammirazione e orgoglio. L'hotel Astoria dall'esterno si presenta come una struttura imponente, è stato ristrutturato nel 2020, donando agli interni del palazzo un’aria più elegante e di gran confort; le 70 camere hanno ambienti molto luminosi, con grandi finestre sia nelle stanze che nella maggior parte dei bagni. Ruggero definisce la hall «una grande agorà», con molti divanetti e un bar in legno in stile inizio ‘900 che ci porta indietro nel tempo. Raffaella la titolare dell’hotel Il Giardino di Albaro, che si trova nel quartiere residenziale di Albaro, a due passi dal lungomare e a breve distanza dalla spiaggia di Boccadasse. Raffaella è un avvocato che negli anni ha deciso di cambiare vita e dedicarsi al mondo dell’ospitalità, innamorandosene subito e mettendosi in gioco. L’hotel Il Giardino di Albaro dispone di 14 camere all’interno di una villa in stile liberty curata e ben tenuta; la struttura è piccola ma caratteristica e si sviluppa interamente sul primo piano della villa. Stefano il direttore del nuovissimo hotel La Superba, a due passi dal porto di Genova e dall’acquario. Ha aperto a dicembre 2023 dopo un’importante ristrutturazione che ha dato vita ad un hotel funzionale ed ecologico, con stile minimalista e moderno, molto colorato. “La Superba” prende il nome dall’appellativo che il poeta Francesco Petrarca diede alla città di Genova. Stefano è genovese e lavora nel settore alberghiero da 10 anni. Le 21 camere dell'hotel sono collocate all'interno di una palazzina di 4 piani. Maria Chiara la titolare dal 2004 del Rex Hotel Residence, di proprietà della sua famiglia dal 1972. Il Rex hotel residence, nel quartiere residenziale di Albaro, propone 26 appartamenti autonomi e 5 camere più classiche, offrendo però tutti i servizi e le comodità di un classico albergo. Secondo la titolare i punti di forza dell’hotel sono la posizione strategica, la flessibilità dell’offerta e una terrazza unica con vista mare e su tutto il quartiere.



BRUNO BARBIERI 4 HOTEL Domenica 15 settembre alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.