Battuta in finale dai Medagliati, la coppia formata da Dolcenera e Gigi Campanile, a Pechino Express si ritrova più "complice" che mai dopo un’unione professionale e sentimentale che dura da trent'anni. "L'obiettivo per noi non era vincere, farcela o non farcela, ma vivere". Ecco cosa ci hanno raccontato nell'intervista