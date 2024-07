Quattro matrimoni, sfida finale tra spose

In gara quattro spose diverse per provenienza ma accomunate dal desiderio di organizzare le nozze perfette: Clizia, 34 anni, Montesilvano (Pescara); Loredana, 36 anni, Castelbuono (Palermo);Rosy, 44 anni, Napoli; Federica, 32 anni, di Lovere (Bergamo) Appuntamento domenica 21 luglio su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand e visibile su Sky Go. Anche su su tv8, in prima serata martedì 23 luglio

Ultimo appuntamento, domenica 21 luglio su Sky e in streaming solo su NOW, per Quattro Matrimoni. Per raccontare l’ultima sfida tra le spose più spietate d’Italia, il giudice severissimo e puntualissimo Costantino Della Gherardesca sceglie come sottofondo un brano epocale degli 883: a lui il compito di moderare, arbitrare e soprattutto commentare una gara intitolata, appunto, “Nord, Sud, Ovest ed Est”. Le quattro protagoniste dell’ultimo match a colpi di confetti sono infatti diversissime per vissuto e provenienza, rappresentano quattro zone opposte d’Italia, ma sono accomunate dal desiderio di organizzare il matrimonio perfetto: le contendenti sono Clizia, 34 anni, di Montesilvano (in provincia di Pescara); Loredana, 36 anni, di Castelbuono (Palermo); Rosy, 44 anni, Napoli; Federica, 32 anni, di Lovere (Bergamo).

Le regole della sfida l meccanismo di gara dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia resta il medesimo: le quattro “spose Nord, Sud, Ovest ed Est” vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre, al termine delle cerimonie le “ospiti” danno un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmieranno i loro giudizi più spietati. Davanti al suo schermo, Costantino guarderà e commenterà le cerimonie, dopodiché accoglierà le quattro spose per l’attesissima resa dei conti durante la quale dovranno dire ad alta voce i loro voti e giustificarli, tenendo testa alle rispettive critiche e recriminazioni delle colleghe e avversarie. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal prestigioso bonus di Costantino, che assegnerà 10 preziosissimi punti a una sposa. Al termine dell’episodio di domenica 21 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, davanti a Costantino e alle spose arriverà la limousine coi vetri oscurati che avrà a bordo solo il marito della vincitrice. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata ci sarà il premio di una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

Dove vedere Quattro matrimoni A chiusura di questo ciclo di episodi, il canale 109 di Sky ospiterà la collection delle ultime quattro stagioni di Quattro Matrimoni: dal 21 al 27 luglio una programmazione speciale riproporrà tutte le cerimonie raccontate in queste annate. QUATTRO MATRIMONI – LE “SPOSE NORD SUD OVEST EST” Domenica 21 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go QUATTRO MATRIMONI – LE “SPOSE DIVE” Martedì 23 luglio in chiaro, in prima serata, su TV8, al tasto 8 del telecomando QUATTRO MATRIMONI – LA COLLECTION Dal 21 al 27 luglio su Sky al canale 109