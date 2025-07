Money Road, una finale fino all'ultima tentazione. FOTO

2/14

Fabio ha offerto singole tentazioni da 6.000 euro: bici da downhill a Benedetta, orologio di lusso a Marco, viaggio intercontinentale in prima classe a Enrico, bracciale con diamanti a Yaser, buono per l’acquisto di un’automobile a Danielle, collana con punto luce a Roberta, tv con sistema dolby surround ad Alessandro, borsa di lusso ad Alice, chitarra a Francesco, contributo per una cucina con isola a Grazia, viaggio con la madre ad Alvise e buono per fare shopping di lusso a Saveria. La Compagnia ha rifiutato e il montepremi ha aggiunto 20.000 euro

Money Road, lusso sfrenato sullo yacht di Enzo Miccio. FOTO