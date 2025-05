Eccoci giunti all'ultima “mission impossible” di Antonino Cannavacciuolo tra le Cucine da incubo di tutta Italia: il viaggio dello Chef si chiuderà a Montella, in provincia di Avellino, nel ristorante “La Brasserie”. Domenica 18 maggio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

La chiusura di questo ciclo di episodi è in Irpinia, in un ristorante che fino a qualche anno fa era uno dei più amati e frequentati della zona ma ora invece ha perso mordente (e con esso anche la clientela). Le scelte fatte dal titolare Ivano non hanno dato i frutti sperati: col passare del tempo il locale è diventato una via di mezzo tra un bar e un pub, compiendo una trasformazione che è stata criticata aspramente soprattutto da Sergio, fratello di Ivano e cuoco de “La Brasserie”. La contrapposizione tra i due fratelli è anche tra due personalità ben diverse: Sergio è sanguigno e passionale, e accusa Ivano di essere incapace di prendere decisioni e di farsi rispettare dallo staff, oltre che di non aver rinnovato la cucina del locale che invece dovrebbe essere rustico e casereccio.

In quest’ultimo appuntamento di Cucine da incubo Antonino, amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale e dalle grandi capacità imprenditoriali, dovrà riportare la pace tra Ivano e Sergio ma soprattutto dovrà fare in modo che la loro attività riesca a rimettere la cucina al centro: il segreto per far tornare “La Brasserie” ai fasti di un tempo potrebbe essere decisamente più semplice del previsto, se puntassero sulle tante eccellenze enogastronomiche della zona…

Anche questa settimana, nell’ultimo capitolo per questo ciclo di episodi per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente.



Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.



Il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di Cucine da incubo: Olio Sagra, Coccolatevi, Gottardo S.p.a., Lollo Caffe’, Contrattino, Goeldlin.

