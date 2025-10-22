X Factor, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live

10/30

"Ci siamo confrontati tantissimo con Jake in questi giorni e sta andando tutto molto bene, è un giudice simpatico e diretto, abbiamo una bella connessione, lui è molto preciso nel farti capire come sistemare le cose, se qualcosa non va". Per sognare in grande abbiamo chiesto al giovanissimo Alessandro Tomasi con chi gli piacerebbe duettare: "Con Marra perché fa più parte del mio mondo urban e con Mengoni per la vocalità e la presenza scenica".