Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor

X Factor 2025, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live Show. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
30 foto

In attesa che si apra il sipario sui Live Show di XF2025 (stasera, giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su NOW), siamo stati nel backstage delle prove per incontrare i 12 talenti che si sfideranno in diretta sul palco del Teatro Repower di Assago (Milano). Ecco cosa ci hanno raccontato i 12 concorrenti delle squadre dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia

A cura di Barbara Ferrara

Spettacolo: Ultime gallery

X Factor, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live

TV Show sky uno

In attesa che si apra il sipario sui Live Show di XF2025 (stasera, giovedì 23 ottobre su Sky e in...

30 foto

Festa del Cinema di Roma 2025, i look sul red carpet di oggi

Cinema

L'ottava giornata della kermesse fa spazio a Jafar Panahi, autore iraniano della...

16 foto

I 20 film horror più spaventosi di sempre secondo Science of Scare

Cinema

Il progetto ha monitorato le reazioni cardiache di 250 spettatori per stilare la classifica delle...

21 foto

The Legend of Tarzan, il cast del film con Alexander Skarsgård

Cinema

Va in onda su Italia 1, mercoledì 22 ottobre, il film del 2016 diretto da David Yates. La...

7 foto

Miley Cyrus, da Hannah Montana ad oggi

Musica

Destiny Hope Cyrus è nata a Nashville il 23 novembre 1992. Diventata celebre in tutto il mondo...

20 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Emily in Paris 5, online il teaser trailer della nuova stagione

    Serie TV

    Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo il 18...

    Festa del Cinema di Roma, “Elena del Ghetto” con Micaela Ramazzotti

    Cinema

    Presentato alla Festa del Cinema di Roma “Elena del Ghetto”, film su Elena Di Porto, donna...

    John Carpenter torna all'horror con una serie tv antologica

    Serie TV

    Il maestro dell'horror statunitense, fermo dal 2010, è al lavoro su una nuova serie che esplorerà...