X Factor, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live

X Factor 2025, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live Show. FOTO
In attesa che si apra il sipario sui Live Show di XF2025 (stasera, giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su NOW), siamo stati nel backstage delle prove per incontrare i 12 talenti che si sfideranno in diretta sul palco del Teatro Repower di Assago (Milano). Ecco cosa ci hanno raccontato i 12 concorrenti delle squadre dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia
A cura di Barbara Ferrara