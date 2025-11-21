Tutti gli inediti di X Factor 2025. VIDEO

Una serata cruciale e ad altissima tensione quella del quinto Live Show di X Factor 2025, i talenti hanno presentato i propri inediti che da oggi sarà possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali. Al termine della puntata, eliminato VISCARDI al ballottaggio con DELIA. La sfida continua, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

Una serata attesissima quella del quinto Live Show di X Factor 2025 (RIVIVI QUI LA DIRETTA), un vero banco di prova per i concorrenti ad un passo dalla semifinale, segnato dall’attesa presentazione degli inediti, il primo – ed emozionantissimo – traguardo di stagione: sette brani che segnano il loro battesimo discografico, l’approdo nel mondo che hanno sempre desiderato e di fatto una vittoria, indipendentemente dall’esito della gara. Che è proseguita, tra performance mai così cariche di emozione e confronti accesi al Tavolo dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: e a fine serata un colpo di scena, con un ballottaggio assolutamente imprevedibile, quello tra VISCARDI e DELIA, con la successiva eliminazione del primo. La sfida continua, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

Gli inediti di Xf2025 La serata di ieri (FOTO) era incentrata sulla manche più attesa della stagione, quella con la presentazione degli inediti che da oggi è possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali. I sette concorrenti rimasti in gara si sono confrontati per la prima volta con i loro brani originali. Di seguito i video e i testi dei brani per rivivere le emozioni delle esibizioni (in ordine di uscita). PierC, della squadra di Francesco Gabbani, ha proposto Neve sporca

Un dialogo con il PierC bambino in cui l’artista ripercorre ricordi, ferite e domande mai chiuse (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy).

VISCARDI del team di Paola Iezzi, ha presentato Scinneme ’a cuollo

Un invito a rischiare, a muoversi, a sentirsi vivi (Warner Records / Warner Music)

TOMASI (di Jake La Furia) ha eseguito per la prima volta Tatuaggi

Una lettera mai spedita che invece di finire su un foglio si imprime sulla pelle (Warner Records Italy/Warner Music Italy)

eroCaddeo (di Achille Lauro) ha reso pubblica la sua punto

La sensazione di restare sospesi, di non riuscire mai a chiudere davvero una frase, una storia, un capitolo (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy)

rob (di Paola Iezzi) ha cantato Cento ragazze

La fine di una storia come una crisi di astinenza (Warner Records Italy/Warner Music Italy)

tellynonpiangere (seguito da Francesco Gabbani) ha eseguito la sua barche di carta

Quando il mondo pesa restare insieme è l’unico modo per non affondare (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy)

DELIA (squadra di Jake La Furia) con la sua Sicilia Bedda

Un omaggio a una terra che ti lascia andare, ma non ti lascia mai davvero (Warner Records Italy/Warner Music Italy)