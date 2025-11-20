Live di X Factor 2025, Tatuaggi è l'inedito di TOMASI: testo e video

Nel quinto Live Show di X Factor, il terzo a salire sul palco per presentare il suo inedito è il giovanissimo concorrente in squadra con Jake la Furia
Terzo concorrente a salire sul palco del quinto attesissimo Live Show, dopo le performance dei suoi compagni di viaggio PierC e Viscardi, è il giovanissimo TOMASI in squadra con Jake la Furia (LA DIRETTA).
Cosa racconta il brano di TOMASI
Interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, il brano porta sul palco la cifra più intima del cantante. Tatuaggi è una lettera mai spedita, ma invece che su un foglio viene scritta sulla pelle; racconta di certi amori che non finiscono davvero, cicatrici invisibili che impari a portare, tra il desiderio di cancellare tutto e la consapevolezza che ormai fanno parte di te.
Approfondimento
X Factor 2025, gli eliminati. FOTO
Il testo di Tatuaggi
C’è una macchia di te in questo foglio
Non va più via, di me resta un contorno
C’è un po' di me in questo disastro
Ci sei anche te in questo mio pianto
C’è una macchia di te in questo foglio
Non la cancello, indietro più non torno
Se oggi ti ho vista sì ma in un sogno
E sarò qui ancora un po'
Poi disteso sognerò
Di rivederti ancora una volta
Di dirti quello che per me conta
E lo sai per me la passione è vita
E lo sai per me la speranza è forza
E lo sai perché solo con la speranza
Il sole poi ritorna
E ti scrivo questo testo anche se banale
Ti scrivo questa sera per ricordare
Ti scrivo anche se qui non si sta male
E sarò qui ancora un po'
Poi disteso sognerò
Di rivederti ancora una volta
Di dirti quello che per me conta
E allora aspetterò
Poi con te io sognerò
Di rivivere anche solo un momento
A che serve un sogno, se poi ti perdo
Ma come tatuaggi mi manchi mi macchi
Lo scrivo comunque per ricordarti
Ma come tatuaggi mi macchi mi manchi
Tu scrivimi adesso che non è tardi
Ma come tatuaggi non so cancellarti
Una cicatrice che nascondo agli altri
Ma come tatuaggi mi macchi mi manchi
Tu scrivimi adesso che non è tardi
E sono qui da un po’
Non preoccuparti tornerò
Sai tra poco partirò
Di te mi resta un tatuaggio
Ciao, adesso parto