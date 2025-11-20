Live di X Factor 2025, Tatuaggi è l'inedito di TOMASI: testo e video

Terzo concorrente a salire sul palco del quinto attesissimo Live Show, dopo le performance dei suoi compagni di viaggio PierC e Viscardi, è il giovanissimo TOMASI in squadra con Jake la Furia ( LA DIRETTA ).

Interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, il brano porta sul palco la cifra più intima del cantante. Tatuaggi è una lettera mai spedita, ma invece che su un foglio viene scritta sulla pelle; racconta di certi amori che non finiscono davvero, cicatrici invisibili che impari a portare, tra il desiderio di cancellare tutto e la consapevolezza che ormai fanno parte di te.

Il testo di Tatuaggi



C’è una macchia di te in questo foglio

Non va più via, di me resta un contorno

C’è un po' di me in questo disastro

Ci sei anche te in questo mio pianto

C’è una macchia di te in questo foglio

Non la cancello, indietro più non torno

Se oggi ti ho vista sì ma in un sogno

E sarò qui ancora un po'

Poi disteso sognerò

Di rivederti ancora una volta

Di dirti quello che per me conta



E lo sai per me la passione è vita

E lo sai per me la speranza è forza

E lo sai perché solo con la speranza

Il sole poi ritorna



E ti scrivo questo testo anche se banale

Ti scrivo questa sera per ricordare

Ti scrivo anche se qui non si sta male



E sarò qui ancora un po'

Poi disteso sognerò

Di rivederti ancora una volta

Di dirti quello che per me conta



E allora aspetterò

Poi con te io sognerò

Di rivivere anche solo un momento

A che serve un sogno, se poi ti perdo





Ma come tatuaggi mi manchi mi macchi

Lo scrivo comunque per ricordarti

Ma come tatuaggi mi macchi mi manchi

Tu scrivimi adesso che non è tardi



Ma come tatuaggi non so cancellarti

Una cicatrice che nascondo agli altri

Ma come tatuaggi mi macchi mi manchi

Tu scrivimi adesso che non è tardi

E sono qui da un po’

Non preoccuparti tornerò

Sai tra poco partirò

Di te mi resta un tatuaggio



Ciao, adesso parto