Live di X Factor 2025, barche di carta è l'inedito di tellynonpiangere: testo e video
Dopo PierC, Viscardi, TOMASI, eroCaddeo e rob, a presentare il suo inedito sul palco di XF2025, è tellynonpiangere della squadra di Francesco Gabbani
Il concorrente in squadra con Francesco Gabbani, porta sul palco di XF2025 (LA DIRETTA) il suo inedito dal titolo barche di carta. tellynonpiangere regala il suo meglio in una delle puntate più attese ed emozionanti dello show.
Cosa racconta il brano di tellynonpiangere
Nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi, barche di carta incarna il momento in cui senti che stai affogando ovunque: nella testa, nei pensieri che pesano, in un mondo che non rallenta mai. L’immagine delle barche di carta riassume tutto, siamo fragili, leggeri, esposti al vento e alle onde d'un mare che fa paura. Eppure, in mezzo al caos, ci sono persone che diventano ossigeno.
Il testo di barche di carta
Dentro sto male e fuori è pure peggio
Con sto casino in giro almeno non ci penso
Che quando ci vediamo parliamo, ridiamo
Tra i fantasmi che sbuffiamo in cerchio
Se c’è un modo sbagliato per sentirci meglio
Che alla fine famiglia è con chi stai
Ma anche foto dove non ci sei
Non ci sei
Siamo ciò che ci manca
Chi si salva da solo
Poi ci resta da solo
Io ci canto con l’ansia
E ogni tuo dolore me lo sento mio
Quasi mi sento a casa
Non c’è un cane per strada, come diceva Dalla
Qua nessuno che abbaia
Solo il vento ci affonda
Siamo barche di carta
Dentro un raggio di sole
Fuori piange il cielo
Mi hai dato una carezza e mi hai centrato in pieno
Hai i pensieri incisi su un banco di scuola
Cercando le parole, una parola sola
Che quando siamo soli pensiamo, pensiamo
Tagliamo dei traguardi e poi non ci premiamo
Vi piace non so manco se mi piaccio io
Ho gli occhi di mio padre e non so come sia
Siamo ciò che ci manca
Chi si salva da solo
Poi ci resta da solo
Io ci canto con l’ansia
Ed ogni tuo dolore me lo sento mio
Quasi mi sento a casa
Non c’è un cane per strada, come diceva Dalla
Qua nessuno che abbaia
Solo il vento ci affonda
Siamo barche di carta
Siamo cocci rotti
Il giallo dei semafori
Carta straccia in lavatrice
Nelle tasche dei jeans
Chi siamo, chi siamo
Se alla fine famiglia è un come stai
Ma anche posti che ricorderai
Ricordi
Siamo ciò che ci manca
Chi si salva da solo
Poi ci resta da solo
Io ci canto con l’ansia
Ed ogni tuo dolore me lo sento mio
Quasi mi sento a casa
Non c’è un cane per strada, come diceva Dalla
Qua nessuno che abbaia
Solo il vento ci affonda
Siamo barche di carta