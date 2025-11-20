X Factor 2025, CENTO RAGAZZE è l'inedito di rob: testo e video

Cosa racconta il brano di rob

CENTO RAGAZZE è un brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk. rob canta la fine di una storia d’amore come fosse una crisi di astinenza: lui se n’è andato, lei resta a fare i conti con l’illusione di essere “speciale”. L’inverno è ovunque, dicembre ghiacciato, albe gelate, neve che si scioglie sulle labbra. Dentro però brucia un’ossessione che non passa, toglie aria e sonno.