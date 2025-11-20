Offerte Black Friday
X Factor

Live di X Factor 2025, CENTO RAGAZZE è l'inedito di rob: testo e video

TV Show sky uno

Debutta con l'inedito CENTO RAGAZZE, la concorrente in squadra con Paola Iezzi, rob porta sul palco di XF2025 tutta la sua carica pop punk sulle note di un brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra

Una puntata cruciale che segna il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti, quella di stasera in diretta dal palco dell'X Factor Arena (LA DIRETTA). Dopo PierC, Viscardi, TOMASI ed eroCaddeo, a presentare il suo inedito è la concorrente di Paola Iezzi, rob.

Cosa racconta il brano di rob

CENTO RAGAZZE è un brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk. rob canta la fine di una storia d’amore come fosse una crisi di astinenza: lui se n’è andato, lei resta a fare i conti con l’illusione di essere “speciale”. L’inverno è ovunque, dicembre ghiacciato, albe gelate, neve che si scioglie sulle labbra. Dentro però brucia un’ossessione che non passa, toglie aria e sonno.

Approfondimento

X Factor, rob infiamma il palco con Bring Me To Life degli Evanescence

Il testo di CENTO RAGAZZE


Quante volte ti ho detto che avrei chiuso per sempre

Che l’amore tra noi è come il freddo a dicembre

L’alba d’inverno, i granelli di sabbia,

La neve si scioglie sopra le mie labbra

Quante cose nostre hai fatto con un’altra?

 

“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

 

Ma perché non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

Ora che non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

 

E non riesco a respirare manca l’aria

Non riesco a spiegare, sai mi sento strana

Non voglio pensare a te

Che sei ciò che non mi fa dormire

Per ore ed ore ed ore

Ed ora non ci riesco più

 

“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

 

Ma perchè non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

Ora che non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d‘astinenza

 

“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?
“Mi hai fatto sentire speciale”
Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?
“Mi hai fatto sentire speciale”

 

 

Ma perchè non sei più qui

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

Ora che non sei più qui

Soffro di crisi d’astinenza

 

rob

