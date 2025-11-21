X Factor 2025, ospite Levante e VISCARDI eliminato. FOTO
Dopo uno speciale opening dedicato alla Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, nella prima manche i 7 concorrenti rimasti in gara hanno presentato per la prima volta gli inediti. Al ballottaggio il meno votato, VISCARDI, ha sfidato la meno votata della seconda manche di cover, DELIA, davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ospite Levante, che ha cantato il nuovo singolo Dell’amore il fallimento in uscita il 21 novembre