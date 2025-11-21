X Factor 2025, ospite Levante e VISCARDI eliminato. FOTO

10/21 Foto tratta da Sky Video

Cantautrice raffinata, scrittrice, pittrice e artista poliedrica in grado di cimentarsi in più arti, sempre mantenendo la propria identità, ha cantato il nuovo singolo Dell'amore il fallimento (uscito oggi, venerdì 21 novembre) e il brano Niente da dire. Ha poi ha svelato i dettagli del nuovo progetto che vedrà la luce nel 2026 e ha annunciato il Dell’amore - Club Tour 2026, che toccherà diverse città italiane tra cui Padova e Milano.

