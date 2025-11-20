X Factor, Scinneme ’a cuollo è l'inedito di Viscardi: testo e video

Offerte Black Friday
Live di X Factor 2025, Scinneme ’a cuollo è l'inedito di Viscardi: testo e video

Il secondo concorrente (in squadra con Paola Iezzi) a portare il suo inedito sul palco del quinto Live Show di XF2025 è un emozionatissimo Viscardi

Accompagnati dal supporto dei loro giudici, di Giorgia e del pubblico, stasera (LA DIRETTA), gli artisti portano per la prima volta in diretta sul palco di XF2025, i loro brani inediti. Dopo la performance di PierC, il secondo concorrente ad esibirsi (in squadra con Paola Iezzi), è Viscardi.

Cosa racconta il brano di Viscardi

Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, è un brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa. Rappresenta un gesto: toglierti di dosso il peso di paranoie, paure e blocchi, di tutto quello che ti tiene fermo. È un invito a rischiare, a sentire le cose fino in fondo, anche quando fanno paura. La canzone vive in quel conflitto: restare o buttarsi. E sceglie il salto nel vuoto. Musicalmente è una liberazione: organo e cori che sfiorano il gospel e leggerezza funky impreziosita da una vena R&B.

X Factor 2025, gli eliminati. FOTO

Il testo di Scinneme ’a cuollo

 

Stevo cu un ‘na sera

M’ha truvato int’ ‘o scuro

Ero nu core e prete

Ngopp’ o tavulo e ‘o fummo

 

Comme ‘a na jatta nera

Me pareva ‘a paura

Ma ij nun ‘o sapev

 

Ca vuleva ‘o munno cu mme’

Cu mme Cu mme

Già nun me fire cchiu’ e te

Si vuò venì cu mme

Nun ce facimmo vede’

 

Scetate, scetame o scinneme ‘a cuollo

 

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

 

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

 

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

 

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

 

Alta marea nei tuoi occhi

Non farmi annegare

 

Se ti do tutto il mio amore

Che cosa rimane

 

Stamm’ passano o’ guaje’

E marunnelle accese

 

Basta na’ sigaretta

Ngopp’ ‘e trirece scese

 

Cu mme cu mme

Ma che tengo ‘a vedè?

Me ne vengo cu tte’

M’e fatt’ carè

 

Scetate, scetame o scinneme ‘a cuollo

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

 

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

 

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

 

Scinneme ‘a cuollo, scinne

Scinneme ‘a cuollo, scinne mo

