X Factor, Scinneme ’a cuollo è l'inedito di Viscardi: testo e video

Il secondo concorrente (in squadra con Paola Iezzi) a portare il suo inedito sul palco del quinto Live Show di XF2025 è un emozionatissimo Viscardi
Accompagnati dal supporto dei loro giudici, di Giorgia e del pubblico, stasera (LA DIRETTA), gli artisti portano per la prima volta in diretta sul palco di XF2025, i loro brani inediti. Dopo la performance di PierC, il secondo concorrente ad esibirsi (in squadra con Paola Iezzi), è Viscardi.
Cosa racconta il brano di Viscardi
Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, è un brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa. Rappresenta un gesto: toglierti di dosso il peso di paranoie, paure e blocchi, di tutto quello che ti tiene fermo. È un invito a rischiare, a sentire le cose fino in fondo, anche quando fanno paura. La canzone vive in quel conflitto: restare o buttarsi. E sceglie il salto nel vuoto. Musicalmente è una liberazione: organo e cori che sfiorano il gospel e leggerezza funky impreziosita da una vena R&B.
Il testo di Scinneme ’a cuollo
Stevo cu un ‘na sera
M’ha truvato int’ ‘o scuro
Ero nu core e prete
Ngopp’ o tavulo e ‘o fummo
Comme ‘a na jatta nera
Me pareva ‘a paura
Ma ij nun ‘o sapev
Ca vuleva ‘o munno cu mme’
Cu mme Cu mme
Già nun me fire cchiu’ e te
Si vuò venì cu mme
Nun ce facimmo vede’
Scetate, scetame o scinneme ‘a cuollo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo
Alta marea nei tuoi occhi
Non farmi annegare
Se ti do tutto il mio amore
Che cosa rimane
Stamm’ passano o’ guaje’
E marunnelle accese
Basta na’ sigaretta
Ngopp’ ‘e trirece scese
Cu mme cu mme
Ma che tengo ‘a vedè?
Me ne vengo cu tte’
M’e fatt’ carè
Scetate, scetame o scinneme ‘a cuollo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo
Scinneme ‘a cuollo, scinne
Scinneme ‘a cuollo, scinne mo