X Factor, Scinneme ’a cuollo è l'inedito di Viscardi: testo e video

Cosa racconta il brano di Viscardi

Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, è un brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa. Rappresenta un gesto: toglierti di dosso il peso di paranoie, paure e blocchi, di tutto quello che ti tiene fermo. È un invito a rischiare, a sentire le cose fino in fondo, anche quando fanno paura. La canzone vive in quel conflitto: restare o buttarsi. E sceglie il salto nel vuoto. Musicalmente è una liberazione: organo e cori che sfiorano il gospel e leggerezza funky impreziosita da una vena R&B.