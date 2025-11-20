Live di X Factor 2025, Neve sporca è l'inedito di PierC: testo e video

A X Factor 2025 è arrivato uno dei momenti più attesi dell’intera stagione, gli artisti presentano per la prima volta i loro inediti ( LA DIRETTA ) in una puntata cruciale che segna il loro vero ingresso nel mercato discografico. Il primo concorrente a rompere il ghiaccio sul palco del quinto Live Show è PierC, in squadra con Francesco Gabbani.

Cosa racconta il brano di PierC

Prodotto da Wolvs, PierC canta Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica. ll testo è una dedica al Piercesare bambino e con melodie moderne e internazionali, evoca un immaginario classico, quasi teatrale. Il brano racconta di un giovane adulto che guarda quel bambino con una consapevolezza nuova, fragile ma lucida, provando a fare pace con ciò che è rimasto sotto la neve.