Live di X Factor 2025, Neve sporca è l'inedito di PierC: testo e video

Il quinto emozionante Live Show di XF vede gli artisti presentare per la prima volta il loro inedito, a rompere il ghiaccio sul palco dell'X Factor Arena, è il concorrente in squadra con Francesco Gabbani, PierC
A X Factor 2025 è arrivato uno dei momenti più attesi dell’intera stagione, gli artisti presentano per la prima volta i loro inediti (LA DIRETTA) in una puntata cruciale che segna il loro vero ingresso nel mercato discografico. Il primo concorrente a rompere il ghiaccio sul palco del quinto Live Show è PierC, in squadra con Francesco Gabbani.
Cosa racconta il brano di PierC
Prodotto da Wolvs, PierC canta Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica. ll testo è una dedica al Piercesare bambino e con melodie moderne e internazionali, evoca un immaginario classico, quasi teatrale. Il brano racconta di un giovane adulto che guarda quel bambino con una consapevolezza nuova, fragile ma lucida, provando a fare pace con ciò che è rimasto sotto la neve.
Approfondimento
X Factor, PierC fa vibrare l’X Factor Arena con “E tu…" di Baglioni
Il testo di Neve sporca
C’eravamo promessi di girare il mondo in un caravan
E poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora
Questa vita fa quello che vuole anche se non vogliamo
E le stelle su nel cielo
Non sono ancora uscite
O forse non si accendono
Come lucciole ferite
Ma stasera se ti va
Io vorrei
Rimettere dentro i tuoi occhi le tue lacrime
Per tutte le volte che ti ho visto piangere
Nel cesso di un bar di una nave spaziale in disordine
E quando tutto va a puttane
Vorrei che di colpo sparisse la musica
Che restiamo noi e un lampione ci illumina
Ma te le ricordi quelle notti e la domenica
Ai bordi delle strade
Come neve sporca, neve sporca, neve
Sono a pezzi pieno di graffiti
Come un grattacielo abbandonato
Se mi guardo nello specchio
Le maschere che ho messo cadono
E le stelle su nel cielo
Non sono ancora uscite
O forse non si accendono
Come lucciole ferite
Ma stasera se ti va
Io vorrei
Rimettere dentro i tuoi occhi le tue lacrime
Per tutte le volte che ti ho visto piangere
Nel cesso di un bar di una nave spaziale in disordine
E quando tutto va a puttane
Vorrei che di colpo sparisse la musica
Che restiamo noi e un lampione ci illumina
Ma te le ricordi quelle notti e la domenica
Ai bordi delle strade
Come neve sporca, neve sporca, neve
Come neve sporca, neve sporca, neve
Perché un po’ alla volta, anche la neve è neve sporca
Ma stasera se ti va
Io vorrei che di colpo sparisse la musica
Che restiamo noi e un lampione ci illumina
Ma te le ricordi quelle notti e la domenica
Ai bordi delle strade
Come neve sporca