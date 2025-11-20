Offerte Black Friday
X Factor

Live di X Factor 2025, Neve sporca è l'inedito di PierC: testo e video

Il quinto emozionante Live Show di XF vede gli artisti presentare per la prima volta il loro inedito, a rompere il ghiaccio sul palco dell'X Factor Arena, è il concorrente in squadra con Francesco Gabbani, PierC

X Factor 2025 è arrivato uno dei momenti più attesi dell’intera stagione, gli artisti presentano per la prima volta i loro inediti (LA DIRETTA) in una puntata cruciale che segna il loro vero ingresso nel mercato discografico. Il primo concorrente a rompere il ghiaccio sul palco del quinto Live Show è PierC, in squadra con Francesco Gabbani.

Cosa racconta il brano di PierC

Prodotto da Wolvs, PierC canta Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica. ll testo è una dedica al Piercesare bambino e con melodie moderne e internazionali, evoca un immaginario classico, quasi teatrale. Il brano racconta di un giovane adulto che guarda quel bambino con una consapevolezza nuova, fragile ma lucida, provando a fare pace con ciò che è rimasto sotto la neve.

Il testo di Neve sporca

C’eravamo promessi di girare il mondo in un caravan

E poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora

Questa vita fa quello che vuole anche se non vogliamo

 

E le stelle su nel cielo

Non sono ancora uscite

O forse non si accendono

 

Come lucciole ferite

Ma stasera se ti va

 

Io vorrei

Rimettere dentro i tuoi occhi le tue lacrime

Per tutte le volte che ti ho visto piangere

Nel cesso di un bar di una nave spaziale in disordine

 

E quando tutto va a puttane

 

Vorrei che di colpo sparisse la musica

Che restiamo noi e un lampione ci illumina

Ma te le ricordi quelle notti e la domenica

Ai bordi delle strade

 

Come neve sporca, neve sporca, neve

 

Sono a pezzi pieno di graffiti

Come un grattacielo abbandonato

Se mi guardo nello specchio

Le maschere che ho messo cadono

 

E le stelle su nel cielo

Non sono ancora uscite

O forse non si accendono

 

Come lucciole ferite

Ma stasera se ti va

 

Io vorrei

Rimettere dentro i tuoi occhi le tue lacrime

Per tutte le volte che ti ho visto piangere

Nel cesso di un bar di una nave spaziale in disordine

 

E quando tutto va a puttane

 

Vorrei che di colpo sparisse la musica

Che restiamo noi e un lampione ci illumina

Ma te le ricordi quelle notti e la domenica

Ai bordi delle strade

 

Come neve sporca, neve sporca, neve

Come neve sporca, neve sporca, neve

 

Perché un po’ alla volta, anche la neve è neve sporca

 

Ma stasera se ti va

 

Io vorrei che di colpo sparisse la musica

Che restiamo noi e un lampione ci illumina

Ma te le ricordi quelle notti e la domenica

Ai bordi delle strade

 

Come neve sporca

 

PierC

