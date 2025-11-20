Offerte Black Friday
X Factor

Live di X Factor 2025, SICILIA BEDDA è l'inedito di DELIA: testo e video

TV Show sky uno

A chiudere la manche degli inediti, sul palco del quinto Live Show, è la cantante siciliana in squadra con Jake la Furia  

Dopo PierC, Viscardi, TOMASI, eroCaddeo, rob e tellynonpiangere, l’ultimo concorrente a presentare il suo inedito sul palco di XF2025 (LA DIRETTA), è la cantante siciliana DELIA, in squadra con Jake la Furia. 

Cosa racconta il brano di DELIA

Scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, SICILIA BEDDA è un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere. E' una canzone che guarda la Sicilia come si guarda una persona amata e racconta di chi, lontano, sente che un pezzo di sé è rimasto a casa, e prova a portare con sé quell’identità, quell’orgoglio e quel richiamo che non si spegne mai.

X Factor 2025, DELIA conquista con un mash-up sorprendente. VIDEO

Il testo di SICILIA BEDDA 

 

Suli ventu mari

A genti c’arridi cu mu fa fari

A gghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia bedda

 

Si pinsassi ca nu vasu di n’atra città

Iancu lariu ca nan tingi, n’teni virità

Lu me cori trubbuliatu, do fumu malandatu

Ca vo scappari e ddocu resta

Ci pruvai già a zumpari oltr’a stu muru d’acqua e sale

C’allinghi la realtà della mia terra

 

Suli ventu mari

A genti c’arridi cu mu fa fari

A gghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia Bedda

 

Nata ai piedi del vulcano

U mari focu quagghiatu do friddu

Facce vecchie, appese, stese

Gocciano frasi a tradimento

 

Mamma ca mi schigghia forte n’atra vota nell’orecchio

“la terra è mare, sangue rosso che ci scorre dentro”

 

Suli, ventu, mari

A genti c’arriri cu mu fa fari

A ghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia bedda

 

Muri di zumpari

E mari prufunni a oltrepassari

Tu terra mia, tu si l’amuri e vogghiu ristari

Sicilia bedda

 

Arrusbigghiamuni, carusi

Rumpemuli sti catini

Sta terra è da nostra

E ccà vulemu stari

(Sicilia bedda)

 

Suli ventu mari

A genti c’arriri cu mu fa fari

A ghiriminni, tu si l’amuri e vogghiu ristari

Sicilia bedda

 

Sicilia bedda

DELIA

