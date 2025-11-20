X Factor 2025, SICILIA BEDDA è l'inedito di DELIA: testo e video

A chiudere la manche degli inediti, sul palco del quinto Live Show, è la cantante siciliana in squadra con Jake la Furia
Dopo PierC, Viscardi, TOMASI, eroCaddeo, rob e tellynonpiangere, l’ultimo concorrente a presentare il suo inedito sul palco di XF2025 (LA DIRETTA), è la cantante siciliana DELIA, in squadra con Jake la Furia.
Cosa racconta il brano di DELIA
Scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, SICILIA BEDDA è un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere. E' una canzone che guarda la Sicilia come si guarda una persona amata e racconta di chi, lontano, sente che un pezzo di sé è rimasto a casa, e prova a portare con sé quell’identità, quell’orgoglio e quel richiamo che non si spegne mai.
Il testo di SICILIA BEDDA
Suli ventu mari
A genti c’arridi cu mu fa fari
A gghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia bedda
Si pinsassi ca nu vasu di n’atra città
Iancu lariu ca nan tingi, n’teni virità
Lu me cori trubbuliatu, do fumu malandatu
Ca vo scappari e ddocu resta
Ci pruvai già a zumpari oltr’a stu muru d’acqua e sale
C’allinghi la realtà della mia terra
Suli ventu mari
A genti c’arridi cu mu fa fari
A gghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia Bedda
Nata ai piedi del vulcano
U mari focu quagghiatu do friddu
Facce vecchie, appese, stese
Gocciano frasi a tradimento
Mamma ca mi schigghia forte n’atra vota nell’orecchio
“la terra è mare, sangue rosso che ci scorre dentro”
Suli, ventu, mari
A genti c’arriri cu mu fa fari
A ghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia bedda
Muri di zumpari
E mari prufunni a oltrepassari
Tu terra mia, tu si l’amuri e vogghiu ristari
Sicilia bedda
Arrusbigghiamuni, carusi
Rumpemuli sti catini
Sta terra è da nostra
E ccà vulemu stari
(Sicilia bedda)
Suli ventu mari
A genti c’arriri cu mu fa fari
A ghiriminni, tu si l’amuri e vogghiu ristari
Sicilia bedda
Sicilia bedda