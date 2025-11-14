X Factor 2025, DELIA conquista con un mash-up sorprendente. VIDEO

Hell Factor infiamma il tavolo, doppia eliminazione, ascolti, ancora record voti e social, e tanta bellissima musica, come quella portata sul palco da DELIA che fonde con maestria folk, rap e pop in una performance intensa e originale, frutto di un lavoro minuzioso con il suo giudice Jake

Delia sorprende con un mashup mozzafiato: “Lose Yourself” incontra “La notte”



Ancora una volta al suo inseparabile pianoforte, Delia si reinventa e porta sul palco una sfida inedita: il rap. Nella serata “Hell Factor” di X Factor 2025 (RIVIVI QUI LA DIRETTA), l’artista siciliana, avvolta in un elegante porpora, fonde con maestria folk, rap e pop in una performance intensa e originale, frutto di un lavoro minuzioso con il suo giudice Jake. Un’esibizione che lascia tutti senza parole.

Il quarto Live Show di X Factor 2025 (FOTO) andato ieri sera ha visto una doppia eliminazione. La puntata si è aperta con un tango di Giorgia e dell'ospite d’eccezione Pierfrancesco Favino (protagonista del film Il Maestro, ora nelle sale italiane), a seguire la Giostra e le varie esibizioni che hanno portato a un punto di svolta nella gara: la meno votata, Michelle, è stata eliminata direttamente, mentre gli altri due artisti meno votati, Layana e Viscardi, sono finiti al classico ballottaggio, che ha portato all’uscita dalla gara di Layana, della squadra di Achille Lauro.

il ritorno di Mika

A rendere la serata ancora più speciale, il ritorno di Mika sul palco dell’X Factor Arena. L’artista, giudice di X Factor per cinque edizioni e amatissimo dal pubblico italiano, ha presentato il nuovo singolo Modern Times, che anticipa l’uscita del suo prossimo album prevista per il 2026: una performance luminosa, ironica e in pieno stile Mika.

Ascolti e Record per i voti

Per questo quarto appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, X Factor 2025 ha registrato una Total Audience di 771mila spettatori, in crescita del 9% rispetto alla stessa puntata dello scorso anno, con il 4,1% di share (1 milione e 247 mila contatti unici),. Nei sette giorni, il Live Show 3 ha raggiunto una Total Audience di 2 milioni 70 mila spettatori, in linea rispetto alla stessa puntata dell’anno scorso.

Record anche per i voti: quasi 3,5 milioni di preferenze, +19% rispetto alla stagione precedente. In aumento la conversazione social: con 443mila interazioni nella rilevazione Linear e 491mila nella Same Day 24/7, il quarto Live di #XF2025 si conferma il programma più commentato della giornata (fonte: Talkwalker).



La sfida continua, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.