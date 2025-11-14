X Factor 2025, MICHELLE e LAYANA fuori dai giochi. FOTO

X Factor 2025, nel quarto Live eliminate MICHELLE e LAYANA. Ospiti Mika e Favino. FOTO
Nella quarta puntata dei Live Show di X Factor 2025 un Hell Factor ad altissima tensione ha visto una doppia eliminazione. La serata si è aperta con il tango di Giorgia e di Pierfrancesco Favino. A seguire, sono arrivate la Giostra e le due manche di assegnazioni. Eliminate MICHELLE e LAYANA, che ha sfidato VISCARDI. Ospite Mika, che ha presentato il nuovo album in arrivo nel 2026, anticipato dal nuovo singolo Modern Times, e ha annunciato le date di Bologna e Torino. Giorgia ha ricordato il Maestro Vessicchio