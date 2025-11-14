X Factor 2025, MICHELLE e LAYANA fuori dai giochi. FOTO

11/26 Foto di Virginia Bettoja

PierC ha dato prova di grande talento nel brano Chandelier di Sia. "Mi sono fatto trasportare dall'emozione della Giostra", ha commentato Francesco Gabbani. "Siete stupendi, siete pieni di vita, e la vostra carriera inizia adesso", ha proseguito Paola Iezzi. "Voglio ringraziarvi tutti per il meraviglioso spettacolo che mi avete regalato. Sottovalutiamo il talento come forza nella vita, ma è bellissimo vedere così tanti talenti diversi. La cosa più importante è che esistiate e che esistano i vostri sogni e la vostra tenacia", ha concluso Pierfrancesco Favino.

X Factor 2025, i giudici commentano l'esibizione di PierC. VIDEO