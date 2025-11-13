X Factor 2025, Giostra, doppia eliminazione e Mika ospite. DIRETTA

X Factor 2025, il quarto Live tra Giostra, doppia eliminazione e Mika ospite. DIRETTA
I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, insieme ai 9 concorrenti rimasti in gara, vivranno la sfida di Hell Factor, che prevede una doppia eliminazione. La puntata si dividerà tra la Giostra dei brani più amati e le due manche con le assegnazioni della serata. Ospite speciale sarà Mika, che presenterà il nuovo album già anticipato dal nuovo singolo Modern Times e in arrivo nel 2026
La quarta puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE) – lo show Sky Original prodotto da Fremantle – sarà Hell Factor, con una tensione altissima in vista della doppia eliminazione della serata. I 9 concorrenti rimasti in gara (TUTTI I CONCORRENTI–COME VOTARE) inizieranno la gara con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra, un’esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti con i brani più amati dell’edizione (quest’anno powered by McDonald’s). Dopo, i talenti proseguiranno con il meccanismo classico, divisi in due manche con le assegnazioni della serata. Il concorrente meno votato subirà un’eliminazione diretta, mentre il penultimo e il terzultimo della classifica complessiva tenteranno infine il tutto per tutto in base alle valutazioni dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che decreteranno il secondo eliminato.
Oggi, giovedì 13 novembre alle ore 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiranno nei seguenti brani:
· Squadra Achille Lauro:
- LAYANA: Ancora ancora ancora di Mina
- eroCaddeo: La cura di Franco Battiato
· Squadra Francesco Gabbani:
- tellynonpiangere: Io sono Francesco di Tricarico
- MICHELLE: Rimmel di Francesco De Gregori
- PierC: E tu... di Claudio Baglioni
· Squadra Jake La Furia:
- TOMASI: I giardini di marzo di Lucio Battisti
- DELIA: La notte di Salvatore Adamo (mash-up)
· Squadra Paola Iezzi:
- VISCARDI: Il cielo in una stanza di Gino Paoli
- rob: Bring Me to Life degli Evanescence
Ospite speciale sarà Mika, uno dei cantautori più originali e iconici della sua generazione, capace di costruire un universo sonoro gioioso, raffinato e intriso di pop alternativo, nonché giudice dello show per cinque edizioni. L’artista vanta 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, oltre 3 miliardi di stream e un miliardo di visualizzazioni video, che si aggiungono ai dischi d’oro e di platino ottenuti in 32 Paesi. Dopo quasi 20 anni di carriera, con sei album in studio, Mika presenterà il suo prossimo album, anticipato dal nuovo singolo Modern Times e in arrivo nel 2026.
Prima di ogni puntata torna anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage catturerà l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.
Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOWche racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.
Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15su Sky Uno e in streaming su NOWdi Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni più belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.
