X Factor 2025, chi è stato eliminato al quarto Live ieri sera

Al termine della fatidica puntata di Hell Factor e di due sudatissime manche, a lasciare il palco dell'X Factor Arena, sono MICHELLE e LAYANA, che ha sfidato VISCARDI

La sfida del quarto Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) tra i concorrenti di Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi si fa sempre più avvincente e la prima ad uscire di scena è Michelle Lufo in arte MICHELLE (in squadra con Francesco Gabbani). Tutto d'un fiato i concorrenti si sono sfidati in una "giostra" a colpi di cavalli di battaglia, per poi affrontare una seconda sudatissima manche. A proseguire il viaggio sognando la finale sono: rob, DELIA, eroCaddeo, PierC, tellynonpiangere e TOMASI. A finire al ballottagio sono LAYANA e VISCARDI, quest'ultimo ha la meglio e conquista il pass per il prossimo Live in cui potrà presentare il suo inedito, giovedì 20 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW.

FUORI MICHELLE: "IN BOCCA AL LUPO AI MIEI COMPAGNI"

E' lei la meno votata della prima manche e la prima eliminata della serata Hell Factor (QUI IL VIDEO). A caldo, dopo il verdetto, le sue parole sono di gratitudine verso tutti coloro che l'hanno sostenuta e sopratutto per "questa famiglia immensa di X Factor, di cuore dico grazie a Gabbani per l'opportunità. Fin dal primo giorno mi sono divertita tantissimo". La giovane concorrente di Riccione ringrazia inoltre Giorgia e la giuria e prima di congedarsi rivolge mille in bocca al lupo ai suoi compagni. La gara finisce così, ma la musica continua e "ora fuori da qui rivedrò le mie amiche".

Chi è MICHELLE

Classe 2001, nasce e cresce a Riccione e da un anno decide di trasferirsi a Roma per crescere artisticamente. Approccia alla musica all’età di 6 anni cantando fino ai 12 anni nel coro di voci bianche della sua città. A 16 anni scopre la scrittura, libera pensieri su musica, improvvisando costruzioni di beat con loop su siti online. A 18 anni conosce e fa parte dell’unico collettivo di artisti emergenti presenti a Riccione, tutti legati alla musica organica, suonata.

Per mancata disponibilità economica Michelle non studia musica né canto, ma frequenta con costanza giornaliera numerosi studi di produzione e producer della provincia di Rimini. Crescendo, Michelle si innamora sempre di più dell’elettronica. Frequentante delle discoteche e locali notturni della riviera, Michelle abbraccia e sposa tutto il mondo della techno/tech house, scuola Cirillo,Ralf, Franchino, da Paul Kalkbrenner ai The Blaze. Michelle è un’influenza di sonorità elettroniche internazionali accostate alla sua lingua madre, l’italiano. Nasce una pop tech house che cerca di accostare testi diretti con immagini nitide a sonorità eteree accompagnate dai 4/4 della cassa dritta.

Il ballottaggio tra LAYANA e VISCARDI

LAYANA propone il cavallo di battaglia Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, mentre VISCARDI propone Crazy di Gnarls Barkley. Al termine delle rispettive esibizioni, la parola passa ai giudici che in trenta secondi esprimono i loro insidacabili giudizi: dopo le scelte obbligate dei colleghi, Gabbani arriva dritto al punto ed elimina LAYANA, "seppur con tanta sofferenza". Jake gli fa eco: "Io ne faccio una questione statistica, LAYANA è già andata al ballottaggio ed elimino lei". La partita, almeno per stasera è chiusa.

I SALUTI FINALI DI LAYANA: "E' stato un sogno a occhi aperti"

Prima di lasciare il palco LAYANA ringrazia "tutte le persone che lavorano qui, il mio giudice in particolare e i miei compagni di avventura a cui faccio un grande in bocca al lupo. Per me X Factor è stato un sogno a occhi aperti e sono felicissima di essere arrivata fin qui".



CHI E' LAYANA





All'anagrafe Layana Oriot, ha 25 anni ed è una cantautrice e interprete cresciuta a Vimercate. Si avvicina alla musica da bambina e a otto anni intraprende lo studio del canto, un percorso che non ha mai interrotto e che negli anni l’ha portata a perfezionarsi in diverse formazioni. La sua voce, intensa e fragile allo stesso tempo, intreccia scrittura e interpretazione, trasformando vissuti ed emozioni in racconti musicali. Il suo linguaggio artistico si muove in un pop emotivo ed elegante, in cui vulnerabilità ed intensità espressiva diventano forza narrativa. Nel 2020 pubblica i suoi primi singoli, dando avvio al proprio cammino artistico. Da allora si è esibita in numerosi contesti live, trovando ogni volta nella performance il modo più sincero per esprimere sé stessa.