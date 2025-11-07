X Factor 2025, Tommaso Paradiso ospite e MAYU eliminata. FOTO

4/18 Foto di Virginia Bettoja

MAYU della squadra di Paola Iezzi ha messo grande energia nel brano One degli U2. "Grande stile e cazzimma sul palco. Hai una voce bellissima, ma ancora mi chiedo chi sei tu", ha commentato Achille Lauro. "Hai una bellissima voce, ma se devo usare lo stesso metro di giudizio degli altri, non assomigliava al pezzo originale e sembrava un po' una pubblicità di Abercrombie e ha perso un po' di intensità. Per il resto, hai fatto una bella esibizione", ha polemizzato Jake La Furia. "Ha trovato la dimensione giusta. Hai spaccato, così si canta", ha concluso Paola Iezzi.

