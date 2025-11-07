X Factor 2025, Tommaso Paradiso ospite e MAYU eliminata. FOTO

Offerte Sky
X Factor

X Factor 2025, live a tema anni '90. Ospite Tommaso Paradiso e MAYU eliminata. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
18 foto
Foto di Virginia Bettoja

Nel terzo Live Show di X Factor 2025, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno schierato le loro quattro squadre nella serata Back to the '90's, tra hit immortali e icone degli anni Novanta. I concorrenti hanno affrontato due manche e al ballottaggio sono andate LAYANA e MAYU, che ha infine dovuto lasciare la gara. Ospite Tommaso Paradiso con il singolo "Lasciamene un po'", in attesa del nuovo album "Casa Paradiso" in arrivo il 28 novembre e del tour nei Palasport nel 2026

