X Factor 2025, Tommaso Paradiso ospite Live Back to the 90's. DIRETTA

Dopo due serate ad alta intensità, è tutto pronto per la terza puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle dove i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi e i 10 concorrenti rimasti in gara (TUTTI I CONCORRENTI –COME VOTARE), torneranno indietro nel tempo per un viaggio musicale Back to the 90’s, tra hit immortali e icone degli anni Novanta, un decennio che ha lasciato un segno nella cultura pop. Le quattro squadre (con due soli artisti per Achille Lauro e Jack La Furia) si confronteranno in due manche. I meno votati di ciascuna si sfideranno poi nello scontro finale a colpi di cavalli di battaglia, che decreterà chi dovrà lasciare la gara.

Oggi, giovedì 6 novembre alle ore 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiranno nei seguenti brani:

· Squadra Achille Lauro :

- LAYANA: Meravigliosa creatura di Gianna Nannini

- eroCaddeo: Uomini soli dei Pooh

· Squadra Francesco Gabbani :

- tellynonpiangere: Qualcosa di grande dei Lunapop

- MICHELLE: Torn di Natalie Imbruglia

- PierC: I Don’t Wanna Miss a Thing degli Aerosmith

· Squadra Jake La Furia :

- TOMASI: Don’t Look Back in Anger degli Oasis

- DELIA: versione personale di Dolcenera di Fabrizio De André

· Squadra Paola Iezzi :

- VISCARDI: Black or White di Michael Jackson

- rob: What’s Up? delle 4 Non Blondes

- MAYU: One degli U2

Ospite speciale sarà Tommaso Paradiso, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche con il singolo Lasciamene un po’. Il nuovo album, Casa Paradiso, è già disponibile in pre-ordine e uscirà il 28 novembre. Nella primavera del 2026, invece, inizierà il tour nei Palasport di tutta Italia.

Prima di ogni puntata torna anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage catturerà l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.

Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.

Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW di Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni pù belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.