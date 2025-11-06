Tommaso Paradiso a X Factor canta "Lasciamene un po'". VIDEO

È Tommaso Paradiso l’ospite della terza puntata dei live di X Factor 2025 (LA DIRETTA). Presentato e accolto sul palco da Giorgia, il cantautore romano ha infiammato il pubblico della X Factor Arena col suo nuovo singolo “Lasciamene un po’”, uscito a settembre e da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche.

La voglia di tornare a casa

Finita l’esibizione, Tommaso Paradiso ha salutato i giudici e parlato con Giorgia, che ha ricordato l’uscita dell’album CASA PARADISO, ottenendo come risposta dal collega un altro promemoria: “Io so che a mezzanotte esce il tuo album G”, le ha detto. Poi Tommaso Paradiso ha parlato del disco: “L’ho scritto perché alla fine della fiera, tra i miei mille pensieri e le mie mille sensazioni, forse la cosa più bella per me è tornare a casa”. Sei diventato papà, quando c’è di Anna: “Purtroppo poco perché l’ho scritto prima che nascesse, ha soli sei mesi, era nel pancione. Ora sono un fiume in piena”. Riuscite a dormire: “Sono io che sveglio lei”.

La carriera di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso ha avviato la sua carriera da solista nel 2019, dopo la chiusura di una pagina lunga 10 anni con i Thegiornalisti, debuttando con il singolo Non avere paura, triplo platino con oltre 210 mila copie, del 2022 invece il suo primo album solista, Space Cowboy. Tra tre settimane, venerdì 28 novembre, uscirà il suo terzo album in studio, CASA PARADISO, già disponibile in pre-ordine, che arriva a due anni di distanza da Sensazione stupenda, uscito nel 2023.

Il tour nei palazzetti

Giorgia ha anche ricordato il tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, che partirà la prossima primavera, il 18 aprile da Roma, poi Milano con l’Unipol Forum, Torino con l’Inalpi Arena e ancora Bologna, Padova, Firenze e Napoli.

Questo il calendario completo: