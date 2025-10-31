X Factor 2025, Emma accende il palco e AMANDA eliminata. FOTO
Emozioni intense con le esibizioni degli 11 concorrenti rimasti in gara. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno valutato le performance degli artisti, che si sono sfidati in due manche condotte da Giorgia. Le due meno votate, AMANDA e MICHELLE, sono andate al ballottaggio, che è finito con il Tilt e con l'eliminazione di AMANDA. Ospite della serata Emma, che ha infiammato il palco con i singoli Brutta storia e Apnea