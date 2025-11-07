X Factor 2025, chi è stato eliminato al terzo live. VIDEO

È MAYU l’eliminata della terza puntata live di X Factor 2025, quella a tema Back to the 90s (RIVIVI LA DIRETTA - LE FOTO). La decisione arriva da parte dei giudici al termine del ballottaggio con Layana, per tre voti contro uno. Con i voti di Achille Lauro e Paola Iezzi che si sono annullati, andando naturalmente a sostegno ciascuno della propria concorrente con Lauro che ha votato per l’eliminazione di MAYU e Paola per quella di Layana, decisivi sono stati i giudizi di Jake La Furia e Francesco Gabbani.

La decisione di Jake La Furia e Francesco Gabbani

Entrambi hanno premesso che a questo punto della competizione tutti sono molto vicini e bravi, ma per Jake “il percorso di una va a espandersi, l’altro a contrarsi” e la scelta dell’eliminazione cade per questo su MAYU. Discorso molto simile per Francesco Gabbani: “Io vedo da una parte la possibilità più accesa di sviluppare un percorso di ottimizzazione espressiva e particolarità, e questo lo vedo in Layana”, per cui il voto va contro MAYU che è costretta a uscire al terzo live.

Il cavallo di battaglia

Layana esce indenne anche da un piccolo incidente capitato durante l’ultima sfida, quando si è dovuta fermare sulla prima esecuzione del suo cavallo di battaglia (The Greatest di Billie Eilish) per un problema agli auricolari in-ear. MAYU si era esibita per prima con Cheyenne di Francesca Michielin.

Le manche

Nella manche, invece, MAYU aveva cantato One degli U2, lasciando più freddo al tavolo Jake: "Hai una bellissima voce, ma se devo usare lo stesso metro di giudizio degli altri, non assomigliava al pezzo originale e sembrava un po' una pubblicità di Abercrombie e ha perso un po' di intensità. Per il resto, hai fatto una bella esibizione".

Layana si era esibita nella seconda manche con Meravigliosa creatura di Gianna Nannini. In questo caso il più severo era stato Francesco Gabbani: "Sei molto delicata ma sull’esecuzione hai un po’ faticato, hai avuto delle incertezze, ma chi se ne frega, quello che conta è l’emozione”, aveva detto per poi aggiungere: “Sei stata brava però non mi convinci al 100%, sono onesto”.