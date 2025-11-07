X Factor 2025, DELIA con Dolcenera di Fabrizio De André. VIDEO

Nel terzo Live Show a tema anni Novanta, l'artista catanese della squadra di Jake La Furia ha proposto al pianoforte uno dei grandi classici del cantautorato italiano e ha regalato un’altra performance intensa e caldissima, che ha fatto il pieno di applausi

Il terzo Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE - FOTO) - lo show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW - ha diviso il pubblico tra la nostalgia per gli anni Novanta grazie alla puntata Back to the 90’s e la tensione per una gara sempre più calda. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti, guidati come sempre guidati dalla padrona di casa Giorgia. Nella competizione tra i cantanti, un tavolo di giudici accesissimo fino al ballottaggio tra MAYU della squadra di Paola Iezzi e LAYANA della squadra di Achille Lauro e all'eliminazione di MAYU.

Tra le esibizioni a tema anni Novanta, DELIA della squadra di Jake La Furia ha scelto di rimanere nel suo territorio e di proporre uno dei grandi classici del cantautorato italiano, Dolcenera di Fabrizio De André. Seduta al pianoforte, la giovane artista catanese ha regalato un’altra performance intensa e caldissima, che ha fatto il pieno di applausi.

Nata nel 1999 a Catania, la cantautrice e interprete Delia Buglisi, in arte DELIA, intreccia folk e cantautorato con uno stile emotivo, diretto e unico: l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie radici. Laureata al Conservatorio di Catania, unisce formazione accademica e scrittura istintiva in una musica viscerale e una voce autentica del proprio mondo interiore. Nel 2024 ha vinto la borsa di studio come Miglior cantautrice presso Isola degli Artisti, esperienza che le ha permesso di collaborare con autori e produttori di rilievo e di aprire concerti di artiste come Serena Brancale. Attualmente lavora su un primo album, che celebra il siciliano come protagonista sonoro e identitario.

Ospite della serata è stato poi Tommaso Paradiso, che ha eseguito il singolo Lasciamene un po’, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, e ha presentato il nuovo album Casa Paradiso, che è già disponibile in pre-ordine e che uscirà il 28 novembre. Nella primavera del 2026, inoltre, inizierà il tour nei Palasport di tutta Italia.

Ancora, Giorgia ha annunciato che tutti gli inviti a disposizione lo scorso 5 novembre per la finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli di giovedì 4 dicembre sono andati esauriti in pochissimi minuti. Tuttavia, arriveranno anche altre occasioni per riprovarci.

